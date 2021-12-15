Германия объявит двух российских дипломатов персонами нон грата

Об этом в среду, 15 декабря, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

Это связано с приговором по делу об убийстве в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в министерство, где уже сообщили о вынесенном решении.

МИД РФ назвал решение Германии недружественным и пообещал «адекватный ответ».

Ранее суд в Германии вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому предъявили обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Суд признал гражданина РФ виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.