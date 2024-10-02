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В Израиле объявили генсека ООН персоной нон грата и запретили ему въезд в страну

В Министерстве иностранных дел Израиля объявили главу ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 15:36 Фото: theunitednationscorrespondent.com
В Министерстве иностранных дел Израиля объявили главу ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата, сообщает Zakon.kz.

Об этом в среду 2 октября заявил глава МИД страны Исраэль Кац. Он указал на то, что генеральный секретарь ООН является нежеланной персоной в Израиле, и его въезд в страну теперь запрещен, пишет Ynet.

Как указал Кац после комментария Гутерреша по поводу ракетной атаки, "тот, кто не способен однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступить на израильскую землю".

"Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с его очередной эскалацией. Этому необходимо положить конец. Нам абсолютно необходимо прекращение огня", – писал Гутерреш в X после произошедшего.

Ранее израильские СМИ обратили внимание на то, что генсек ООН избежал упоминания о том, что за массированной стрельбой по их стране стоит Иран.

Иран 1 октября выпустил множество ракет в сторону Израиля. МИД Израиля назвал эту ракетную атаку беспрецедентной. Спустя несколько часов после атаки власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища. Подробнее о случившемся можно узнать здесь.

Ирина Капитанова
ООН Гутерриш Антониу Израиль 2024 год
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