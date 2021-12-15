Президент Азербайджана предложил открыть границы с Арменией

В интервью El Pais он уточнил, что на текущий день продолжаются переговоры в рамках трехсторонней рабочей группы.

Алиев отметил, что на сегодняшний день между Азербайджаном и Арменией существует договоренность об открытии железных дорог.

Накануне азербайджанский лидер встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном в Брюсселе. Они находятся в столице Бельгии для участия в саммите Восточного партнерства, однако нашли возможность пообщаться тет-а-тет и договориться о запуске железнодорожного сообщения между странами.

Ранее лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заверили ЕС в реализации договоренностей по Карабаху. Они были достигнуты при участии России.

В ноябре этого года обстановка на границе двух стран обострилась, однако эскалацию удалось остановить после переговоров в Сочи при участии Алиева, Пашиняна и президента России Владимира Путина. На трехсторонне встрече удалось договориться до конца декабря создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками.