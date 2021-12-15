23:44 15.12.2021
Скончался спортивный журналист Максим Карташов
Фото: Facebook/Максим Карташов
Ему было 49 лет, передает «Шайба.kz». По имеющейся информации, он перенес инсульт, после чего несколько дней находился в реанимации, где и скончался.
Максим Карташов освещал казахстанский хоккей с 1990-х годов, работал главным редактором журнала «Хоккей Казахстана» и исполнительным директором конкурса «Лучший хоккеист Казахстана».
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким известного журналиста.