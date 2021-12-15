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23:44 15.12.2021

Скончался спортивный журналист Максим Карташов

Спортивный журналист Фото: Facebook/Максим Карташов
Ушел из жизни казахстанский журналист Максим Карташов, сообщает Zakon.kz.

Ему было 49 лет, передает «Шайба.kz». По имеющейся информации, он перенес инсульт, после чего несколько дней находился в реанимации, где и скончался.

Максим Карташов освещал казахстанский хоккей с 1990-х годов, работал главным редактором журнала «Хоккей Казахстана» и исполнительным директором конкурса «Лучший хоккеист Казахстана».

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким известного журналиста.

Константин Вноровский
СМИ Казахстан
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