Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Умер известный казахстанский спортивный журналист Рабат Жанибеков

Умер Спортивный журналист, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 16:41 Фото: из личного архива семьи Рабата Жанибекова
Рано утром 5 марта 2024 года на 82 году ушел из жизни известный журналист и комментатор Рабат Жанибеков, который почти 40 лет своей работы посвятил пропаганде казахстанского спорта, сообщает Zakon.kz.

Рабат Жанибеков большую часть своей жизни проработал на казахском телевидении. Он вел репортажи с матчей чемпионатов СССР по футболу и хоккею с мячом. Болельщики слышали его голос с чемпионата мира по конькобежному спорту и спидвею.

Умер спортивный журналист, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 16:41

Фото: из личного архива семьи Рабата Жанибекова

Также мэтр нашей спортивной журналистики отличался своими репортажами, которые он готовил для казахстанцев с московской Олимпиады 1980 года. Они до сих пор хранятся в золотом фонде казахского радио и телевидения. 

Умер спортивный журналист, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 16:41

Фото: из личного архива семьи Рабата Жанибекова

Рабат Жанибеков родился в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская). Окончил КазГУ (факультет журналистики). За долгие годы воспитал немало учеников, которые до сих пор являются ведущими журналистами нашей страны.

Захоронение Рабата Жанибекова пройдет 6 марта в его родном ауле Жиенкум (Туркестанская область).  

Читайте также

Футбол Сборная МЛС
Месси и Суарес вошли в список сборной МЛС
Кто выйдет вперед в серии &quot;Торпедо&quot; – СКА
Кто выйдет вперед в серии "Торпедо" – СКА
Чем завершится алматинская встреча &quot;Жетысу&quot; и &quot;Астаны&quot;
Чем завершится алматинская встреча "Жетысу" и "Астаны"
Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
безопасно ли ночевать алматинцам дома
Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах
Землетрясение в Алматы: за помощью обратились 102 человека
Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: