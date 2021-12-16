Google заявил, что уволит невакцинированных сотрудников

Об этом передает CNBC со ссылкой на внутренние документы компании.

В документе говорится, что сотрудники, которые не выполнили правила вакцинации к крайнему сроку 18 января, будут помещены в «оплачиваемый административный отпуск» на 30 дней. CNBC

В отличие от компаний, допускающих целиком удаленную работу, в Google требуют от сотрудников бывать в офисе три дня в неделю. Постоянные тесты целесообразными здесь не видят.

Но настаивая на возвращении в офис, которое неоднократно откладывалось, Google требует, чтобы «каждый, кто входит в здание компании, был полностью вакцинирован».

Администрация президента Джо Байдена ранее распорядилась, чтобы все американские компании, насчитывающие более 100 сотрудников, обеспечили их полную вакцинацию или регулярное тестирование до 18 января. Однако федеральный суд в ноябре приостановил действие этого указа, напоминает телеканал.