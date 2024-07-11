В Китае работодатель вынуждал сотрудника уволиться по собственному желанию

Руководство китайской компании вынуждало сотрудника уволиться по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

Как передает South China Morning Post, чтобы как-то повлиять на несговорчивого сотрудника руководство китайской компании Guangzhou Duoyi Network даже заперло его в маленькой темной комнате. Это продолжалось ровно четыре дня.

История началась еще в 2022 году, когда Лю Линжу склоняли к увольнению по собственному желанию, но он отказался писать заявление. Позднее работодатель стал создавать препятствия: аннулировал пропуск в здание и закрыл доступ к корпоративной компьютерной системе.

Затем его обманули сказав, что нужно пройти тренинг в другом офисе. Когда он отправился туда, его закрыли в одиночестве в комнате без еды, средств связи и электричества. При этом Линжу разрешали уходить домой, но в рабочее время у него забирали телефон и не давали ему никаких задач. Таким образом мужчину пытались заставить уволиться.

На пятый день такой "работы" его супруга пожаловалась в полицию. Мужчине выдали официальное уведомление об увольнении. При этом компания в качестве причины указала, что он в рабочее время просматривал порносайты. Таким способом компания хотела избежать выплаты компенсации.

В итоге суд принял сторону Лю Линжу и обязал работодателя выплатить ему 380 тыс. юаней. Это около 24 млн тенге.

А в Японии стали распространяться услуги агентов по увольнению. Это позволяет безболезненно расстаться с работодателем.