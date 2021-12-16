08:11 16.12.2021
Мамин поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Независимости Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с 30-летием Независимости! 16 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Казахстан принял Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». За прошедшие годы под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и международного авторитета. Премьер-министр РК Аскар Мамин
Он отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает стратегический курс, направленный на развитие экономики, повышение благосостояния и качества жизни населения, сохранение мира и общественного согласия в стране.
Планомерно проводится политическая и социально-экономическая модернизация страны. 30 лет для истории короткий отрезок времени, но для нас это большой путь становления нашего суверенного государства. Независимость наполнена упорным трудом каждого казахстанца на благо своей страны и земли, стремлением жить в развитом и сильном государстве. Многонациональный Казахстан продемонстрировал всему миру, что сила нашего народа в единстве и стремлении добиваться поставленных целей. Поздравляю всех казахстанцев с этим значимым событием – 30-летием нашей Независимости! Желаю вам новых успехов и достижений во благо дальнейшего процветания Республики Казахстан! Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы құтты болсын! Премьер-министр РК Аскар Мамин