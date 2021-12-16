Мамин поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с 30-летием Независимости! 16 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Казахстан принял Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». За прошедшие годы под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и международного авторитета. Премьер-министр РК Аскар Мамин

Он отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает стратегический курс, направленный на развитие экономики, повышение благосостояния и качества жизни населения, сохранение мира и общественного согласия в стране.