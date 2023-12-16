Премьер-министр РК Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте правительства.

"Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Независимости Республики Казахстан! Это поистине главный государственный праздник нашей суверенной страны. Потому что независимость, дорога к которой была трудной и сложной, – это наивысшая ценность, которую мы должны беречь превыше всего". Алихан Смаилов

Он отметил, что курс, проводимый президентом Касым-Жомартом Токаевым, направлен на укрепление нашей республики.

"Казахстан, встав на новый путь развития, воплотил вековые мечты народа о свободе и справедливости. Поэтому наша общая задача перед будущими поколениями – сделать все, чтобы сохранить и приумножить это бесценное достояние. В этот праздник желаю всем мирного неба над головой, здоровья, успехов и благополучия!" Алихан Смаилов

32 года назад, в 1991 году, Казахстан провозгласил свою независимость. Историки утверждают, что обретение независимости бывшими советскими республиками неразрывно связано именно с казахской историей.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаменательной датой в жизни страны.