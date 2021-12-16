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09:30 16.12.2021

Погибший инспектор занимался незаконной охотой – полиция ЗКО

полиция комментарий Фото: Zakon.kz
Полицейские заявили, что свидетель, подозреваемый и погибший инспектор Серик Маженов занимались незаконной охотой в пределах заповедной зоны, сообщает Zakon.kz.
В СМИ распространяется информация о том, что трагедия, имевшая место 14 декабря в Бударинском заповеднике Теректинского района, произошла в результате выполнения служебных обязанностей руководителем отдела животного мира и охотничьего хозяйства, старшим госинспектором 1977 года рождения во время рейда и противостояния браконьерам.Пресс-служба Департамента полиции ЗКО

В Департаменте полиции изданию «Мой город» заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Расследованием установлено, что все фигуранты (свидетели, потерпевший и подозреваемый ) занимались незаконной охотой в пределах заповедной зоны. Расследование продолжается. Департамент полиции ЗКО просит верить официальным источникам и воздержаться от распространения недостоверной и непроверенной информации. За распространение заведомо ложных сообщений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 274 УК РК .Пресс-служба Департамента полиции ЗКО

14 декабря стало известно о гибели руководителя отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области.

Тогда в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщили, что причиной смерти является неосторожное обращение с оружием.

Анастасия Московчук
МВД РК МЭГПР РК Западно-Казахстанская область Казахстан
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