Погибший инспектор занимался незаконной охотой – полиция ЗКО

В СМИ распространяется информация о том, что трагедия, имевшая место 14 декабря в Бударинском заповеднике Теректинского района, произошла в результате выполнения служебных обязанностей руководителем отдела животного мира и охотничьего хозяйства, старшим госинспектором 1977 года рождения во время рейда и противостояния браконьерам. Пресс-служба Департамента полиции ЗКО

В Департаменте полиции изданию «Мой город» заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Расследованием установлено, что все фигуранты (свидетели, потерпевший и подозреваемый ) занимались незаконной охотой в пределах заповедной зоны. Расследование продолжается. Департамент полиции ЗКО просит верить официальным источникам и воздержаться от распространения недостоверной и непроверенной информации. За распространение заведомо ложных сообщений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 274 УК РК . Пресс-служба Департамента полиции ЗКО

14 декабря стало известно о гибели руководителя отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области.

Тогда в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщили, что причиной смерти является неосторожное обращение с оружием.