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19:45 16.12.2021

Новые объекты ко Дню Независимости открыли на севере страны

объекты, социальная помощь Фото: Пресс-служба акимата СКО
В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в городе Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области семьям, состоящим в очереди на жилье, были вручены ключи от благоустроенных квартир, сообщает Zakon.kz.

С радостным и долгожданным событием новоселов, поздравил заместитель акима СКО Гани Ныгыметов.

Город Сергеевка СКО

Фото: Пресс-служба акимата СКО

Стоит отметить, что объект долгое время пустовал и был восстановлен по инициативе местных властей.

В целом, до конца года в районе Шал акына планируется ввести еще 50 квартир для очередников.

Город Сергеевка СКО

Фото: Пресс-служба акимата СКО

Заместитель главы региона также принял участие в открытии спортивного комплекса, оснащенного современным инвентарем и тренажерами, а также 7 жилых домов, построенных в ауле Мерген района Шал акына СКО.

К слову, данные объекты были построены за счет средств местного предприятия ТОО «Гермес Агро», руководителем которого является Сергей Окунев.

Город Сергеевка СКО

Фото: Пресс-служба акимата СКО

Выступая перед собравшимися, Гани Ныгыметов поблагодарил руководство предприятия за высокую социальную ответственность и активное участие в развитии и благоустройстве села.

Город Сергеевка СКО

Фото: Пресс-служба акимата СКО

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