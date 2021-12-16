Новые объекты ко Дню Независимости открыли на севере страны
С радостным и долгожданным событием новоселов, поздравил заместитель акима СКО Гани Ныгыметов.
Фото: Пресс-служба акимата СКО
В целом, до конца года в районе Шал акына планируется ввести еще 50 квартир для очередников.
Фото: Пресс-служба акимата СКО
Заместитель главы региона также принял участие в открытии спортивного комплекса, оснащенного современным инвентарем и тренажерами, а также 7 жилых домов, построенных в ауле Мерген района Шал акына СКО.
К слову, данные объекты были построены за счет средств местного предприятия ТОО «Гермес Агро», руководителем которого является Сергей Окунев.
Фото: Пресс-служба акимата СКО
Выступая перед собравшимися, Гани Ныгыметов поблагодарил руководство предприятия за высокую социальную ответственность и активное участие в развитии и благоустройстве села.
Фото: Пресс-служба акимата СКО