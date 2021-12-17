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07:43 17.12.2021

Два исторических здания Эквадора провалились под землю

улица Фото: pixabay
Оба дома в провинции Эль-Оро относились к объектам культурного наследия, передает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, жертв и пострадавших нет.

15 декабря в кантоне Сарума провинции Эль-Оро на улицах Колумба и 10 Августа был зарегистрирован провал в грунте. На данный момент пострадавших и погибших нет... Разрушены два дома (культурное наследие), один дом пострадал. Представители Национальной службы управления рисками и чрезвычайными ситуациями Эквадора

Отмечается, что в целях предосторожности были эвакуированы из прилегающих зданий около 300 человек, так как просадка грунта наблюдается и на соседних улицах.

Мэр Сарумы Джанси Лопес также сообщил, что причиной инцидента является незаконная добыча золотоносной руды - жители роют тоннели для извлечения породы, подвергая опасности значительную часть города.

Новый провал грунта произошел в 100 м от места, где в 2017 году ушла под землю местная школа La Inmaculada Fe y Alegría. Десятки детей тогда успели вывести из здания до его обрушения.

Елена Беляева
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