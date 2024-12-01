10 человек расстреляли около жилого дома в Эквадоре
По информации газеты El Comercio, трагедия произошла ночью. К дому, где снимали жилье эквадорцы и колумбийцы, подъехали неизвестные на нескольких машинах.
"Около пяти утра жители района Барбонес нашли тела десяти убитых человек", – говорится в сообщении.
Как пишет издание, по жертвам было выпущено как минимум 100 пуль. Нескольким мужчинам удалось выбежать из дома, но они были застрелены на улице.
Отмечается, что некоторые погибшие ранее имели проблемы с законом.
Кроме того, представитель Национальной полиции добавил, что на месте убийства были найдены девять тел и еще одно, полностью расчлененное, в километре от дома.
MASACRE EL EL ORO. 10 PERSONAS APARECIERON ASESINADAS— Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) December 1, 2024
Un vocero de la Policía Nacional informó que la matanza ocurrió durante la madrugada de este domingo .
Varios ciudadanos extranjeros fueron asesinados mientras se encontraban en una casa que habrían alquilado. Los sicarios… pic.twitter.com/qiN0mrAKmg
Ранее сообщалось, что стрельба на дороге попала на видео в Алматы.