10 человек расстреляли около жилого дома в Эквадоре

Десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты El Comercio, трагедия произошла ночью. К дому, где снимали жилье эквадорцы и колумбийцы, подъехали неизвестные на нескольких машинах.

"Около пяти утра жители района Барбонес нашли тела десяти убитых человек", – говорится в сообщении.

Как пишет издание, по жертвам было выпущено как минимум 100 пуль. Нескольким мужчинам удалось выбежать из дома, но они были застрелены на улице.

Отмечается, что некоторые погибшие ранее имели проблемы с законом.

Кроме того, представитель Национальной полиции добавил, что на месте убийства были найдены девять тел и еще одно, полностью расчлененное, в километре от дома.

MASACRE EL EL ORO. 10 PERSONAS APARECIERON ASESINADAS



Un vocero de la Policía Nacional informó que la matanza ocurrió durante la madrugada de este domingo .



Varios ciudadanos extranjeros fueron asesinados mientras se encontraban en una casa que habrían alquilado. Los sicarios… pic.twitter.com/qiN0mrAKmg — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) December 1, 2024

Ранее сообщалось, что стрельба на дороге попала на видео в Алматы.