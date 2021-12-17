Заболевание цифровой цивилизации – синдром «сухого глаза»

Синдром «сухого глаза» (ССГ) – состояние, которое возникает при несостоятельности слезной пленки на фоне снижения слезопродукции либо повышенной испаряемости влаги с глазной поверхности. Тяжелые формы ССГ могут привести к таким заболеваниям роговицы как кератит и даже язве роговицы.

Как распознать синдром «сухого глаза»

Синдром «сухого глаза» может сопровождаться такими симптомами как:

дискомфорт в виде жжения или покалывания (ощущение «песка в глазах»);

зрительный дискомфорт в виде затуманивания зрения;

колеблющаяся в течение дня острота зрения при чтении, просмотре телевизора, при вождении автомобиля;

повышенная светочувствительность;

покраснение глаз;

необходимость часто моргать;

чрезмерное слезотечение;

неприятные ощущения при ношении контактных линз;

ощущение сухости глаз, усиливающееся в кондиционированных пространствах – офисах, ТЦ, самолетах, т.д.

При появлении этих симптомов специалист советует обратиться за консультацией врача-офтальмолога, который поставит правильный диагноз и назначит лечение.

Причины появления ССГ

Заболевание может быть вызвано такими факторами риска, как: прием ряда лекарственных препаратов (сердечные гликозиды, противоаллергические, контрацептивы, антидепрессанты), гормональный дисбаланс, метаболические нарушения, ношение контактных линз.

Большую роль на развитие этого синдрома оказывает климат. В Казахстане нет практически ни одного благоприятного региона в отношении развития синдрома «сухого глаза», будь то жаркие южные регионы с повышенной солнечной активностью или ветреные засушливые районы остальной части страны. Плохая экология и загрязненный воздух городов также являются факторами развития ССГ. Заместитель директора по науке КазНИИ глазных болезней, врач-офтальмолог Ботагоз Исергепова

Но наибольшее влияние на развитие синдрома «сухого глаза» по мнению врачей, оказывает современная техника. За последние несколько лет компьютеры, планшеты, смартфоны и другие гаджеты проникли во все сферы нашей жизни.

Раньше ССГ у детей считался нонсенсом. Сейчас эта проблема становится актуальной даже для детей в связи с гаджетами. Родители сами подсаживают своих детей на смартфоны и планшеты уже с грудного возраста. Они начинают давать ребенку смартфон, как только он научился сидеть и держать что-то в руках. Типичная картина – ребенок сидит на детском стульчике, перед ним планшет, и его в этот момент кормят. Родителям проще поставить его перед ребенком и самим уйти с головой в интернет-пространство, чем отвлекаться на постоянные потребности, живое общение с ребенком. Сейчас подрастает поколение детей не только с глазной патологией, но и проблемами нервной системы, связанными с бесконтрольным использованием гаджетов. Ботагоз Исергепова

Доктор отметила, что при любом дискомфорте глаза маленький ребенок не понимает, что происходит, и начинает чесать веки, заносит инфекцию. Отсюда последствия в виде хронических воспалений – конъюнктивитов, блефаритов, ячменей.

Телефон перед сном

По словам доктора Ботагоз Исергеповой, смартфон – один из основных источников, вызывающий переутомление глаз и приводящий к ССГ.

Экран устройства дает мерцающее изображение в виде мелких пикселей. Это усиливает нагрузку на весь зрительный анализатор, включаются нейронные пути. Особенно вредно смотреть долгое время (больше 15-30 минут) в освещенный экран в темноте перед сном:мерцания поступая в наш головной мозг через расширенный зрачок, активируют в нем нежелательную активность в ночное время, когда мозг должен отдыхать. Люди недооценивают эту опасность, а на утро просыпаются не отдохнувшие, нередко с головной болью, сниженной умственной эффективностью в течение дня. Ботагоз Есергепова

Специалист рекомендует за 1-2 часа до сна смартфоны, планшеты и другие электронные устройства отложить подальше, а главное приучать к этому своих детей.

Жизнь с мониторами необходимо регулировать, потому что полное бесконтрольное погружение в онлайн-пространство, особенно по ночам, может привести не только к осложнениям с глазами, но и вызвать нарушения со стороны нервной системы и даже гормональный дисбаланс. Ботагоз Исергепова

Вызывают ли современные телевизоры ССГ

Известно, что чем меньше монитор гаджета, тем больший вред он наносит нашему зрению. И наоборот, чем больше монитор, тем он менее вреден.

Воздействие телевизора на наши глаза – одно из наименьших зол современности, потому что при пользовании расстояние от него до наших глаз дальше, экран больше и т.д.

Когда ко мне на прием приводят детей, родители которых ограничивают их в просмотре телевизора, я советую им этого не делать. Лучше пусть смотрит мультики по телевизору чем, уткнувшись носом в телефон. Хотя, конечно, во всем должна быть мера. Ботагоз Исергепова

Офисный компьютерный синдром

В офисах в окружении мониторов, кондиционеров и прочей офисной техники многие проводят большую часть своего времени. Результат такой деятельности – офисный компьютерный синдром, одна из причин возникновения синдрома «сухого глаза».

Монитор компьютера помимо излучения видимого диапазона, ультрафиолетового, инфракрасного, электромагнитного излучений, является источником электростатического поля вокруг его пользователя. В итоге ионизированный сухой воздух усиливает испарение с глазной поверхности. Наши глаза требуют постоянного увлажнения. В обычной жизни мы моргаем 10-15 раз в минуту, а при работе у монитора частота морганий снижается до четырех-шести.

Офтальмолог пояснила, что вред своим глазам человек наносит не только сидя перед светящимся монитором в полной темноте. Чрезмерно сильное искусственное освещение рабочего места также вредно для глаз: природой не предусмотрено, чтобы человеческий глаз получал такое количество света днем и ночью.

Японские ученые отметили, что расположение монитора компьютера влияет на появление ССГ. Монитор, установленный выше уровня глаз, дает постоянное широкое раскрытие глазной щели, что соответственно усиливает испарение. Поэтому его нужно расположить так, чтобы взгляд пользователя был устремлен не вверх, а чуть вниз. Ботагоз Исергепова

Защищают ли компьютерные очки или специальные покрытия, защитные экраны от вредных излучений? Доктор считает, что если человек полностью полагается на «защитные» приспособления, не соблюдая никакого режима пользования компьютером или другими гаджетами, «специальные» очки ему вряд ли помогут уберечься от нежелательных последствий.

Как уберечь себя от ССГ

Для увлажнения глаз, а особенно при пользовании компьютером, врач рекомендует применять дополнительно капли, так называемые, Препараты слезы. По химическому составу они близки к человеческой слезе, не имеют отрицательного воздействия на микрофлору и продаются без рецепта врача.

В сложном механизме развития ССГ большую роль играет повышенная испаряемость в помещениях, поэтому необходимо увлажнение не только глазной поверхности, но и воздуха в целом.

Работа за компьютером на близком расстоянии длительное время или «просиживание» в телефоне вызывает зрительное переутомление, спазм глазных мышц. Глазные мышцы работают на близкое расстояние и перестают работать на дальнее. Для того, чтобы этого избежать, необходимо расслаблять мышцы. Я не призываю делать специальную гимнастику для этого, просто соблюдать правило «20-20-20» наших европейских коллег: двадцатисекундный взгляд вдаль через каждые 20 минут на расстояние 20 футов (6 метров). А также бывать на свежем воздухе не менее двух часов в день. Ботагоз Исергепова

Современную жизнь трудно представить без смартфонов и других электронных устройств, но, по совету врача, не нужно позволять гаджетам поглощать все наше время. Применение их должно быть дозировано, особенно у детей.