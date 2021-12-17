12:49 17.12.2021
Астронавт с МКС поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Фото: Facebook/Посольство США в Казахстане
Марк Томас Ванде ХЭЙ, находясь на МКС, через Посольство США в Казахстане поздравил казахстанцев с юбилеем Независимости, передает Zakon.kz.
Я – астронавт NASA. Обращаюсь к вам из нашего дома на орбите – Международной космической станции. Я очень рад выразить свои самые теплые пожелания по случаю 30-летия Независимости Казахстана и 30-летия казахско-американских отношений. Три десятилетия назад США стали первой страной, которая признала независимость Казахстана. С тех пор наши страны установили крепкие и широкие отношения, которые включают сотрудничество в исследовании космоса. Астронавт NASA Томас Ванде ХЭЙ
Также он отметил, что ему посчастливилось дважды стартовать с Байконура. Кроме того, NASA проводило там немало важных исследований.
Благодаря Казахстану продолжается наша значимая работа и присутствие людей на Международной космической станции. Еще раз поздравляю с 30-летием Независимости и 30-летием нашей дружбы! Астронавт NASA Томас Ванде ХЭЙ