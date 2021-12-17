Астронавт с МКС поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Я – астронавт NASA. Обращаюсь к вам из нашего дома на орбите – Международной космической станции. Я очень рад выразить свои самые теплые пожелания по случаю 30-летия Независимости Казахстана и 30-летия казахско-американских отношений. Три десятилетия назад США стали первой страной, которая признала независимость Казахстана. С тех пор наши страны установили крепкие и широкие отношения, которые включают сотрудничество в исследовании космоса. Астронавт NASA Томас Ванде ХЭЙ

Также он отметил, что ему посчастливилось дважды стартовать с Байконура. Кроме того, NASA проводило там немало важных исследований.