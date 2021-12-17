Ученые пытаются выяснить, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

Как пишет rg.ru, согласно исследованию, за мигрень у мужчин и женщин отвечают разные гены, а также, возможно, имеют значение «пренатальные факторы, связанные с уровнем внутриутробных гормонов».

Мы впервые показали, что у женщин с братом-близнецом мигрень возникала чаще, чем у женщин с сестрой-близнецом. Ученый Калифорнийского университета в Сан-Диего Морган Фицджеральд

Этот факт, по словам ученых, «прямо противоположный тому, что они ожидали увидеть», позволяет заключить: именно пренатальные факторы, связанные с уровнем внутриутробных гормонов, могут способствовать появлению мигреней.

Результаты работы, по словам ученых, дают новые отправные точки для дальнейших исследований, а также помогут быстрее улучшить диагностику и терапию этого заболевания.

Отмечается, что появление мигреней во взрослом возрасте может быть связано с уровнем гормонов в утробе перед рождением. Это заключение появилось на основе данных более чем 51 тыс. однояйцевых и дизиготных близнецов, которые участвовали в предыдущих исследованиях Шведского реестра близнецов. Команда исследовала, с одной стороны, есть ли количественные и качественные различия между полами в генетической предрасположенности к мигрени, – например, встречаются ли гены-триггеры только у женщин или только у мужчин.

Мигрень – одно из самых распространенных заболеваний во всем мире: около 12% людей страдают от повторяющихся приступов головной боли.