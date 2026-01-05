Почему деменция чаще бьет по женщинам, выяснили ученые

Ученые из Рочестерского университета выяснили, почему болезнь Альцгеймера чаще и тяжелее протекает у женщин, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Neuroinflammation.

Исследование показало, что иммунные клетки мозга – микроглия – у женщин могут усиливать повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Заболевание связано с накоплением в мозге амилоидных бляшек, состоящих из бета-амилоида. Микроглия пытается удалить эти отложения, однако в процессе может запускать воспалительные реакции.

Ученые обнаружили, что у самок лабораторных мышей микроглия при контакте с амилоидом активнее включает гены, связанные с интерферонами – молекулами, участвующими в противовирусной защите. Избыточная интерфероновая активность, как известно, способна усиливать воспаление в мозге и повреждать синапсы – связи между нейронами.

По мнению исследователей, микроглия может ошибочно воспринимать фрагменты ДНК или РНК, возникающие при разрушении амилоидных бляшек, как вирусную угрозу, что и запускает усиленный иммунный ответ.

Кроме того, выяснилось, что у самок микроглия формирует более крупные и неровные амилоидные бляшки. Такие структуры разрушают больше нейронных связей по сравнению с тем, что наблюдается в мужском мозге.

"Неожиданным оказалось то, насколько сильно микроглия у самок реагирует на интерферон и при этом поглощает больше бета-амилоида", – отметил первый автор исследования Кальсинас-Родригес.

При этом ученые не выявили связи обнаруженных эффектов с гормональными колебаниями, что, по их мнению, указывает на более глубокие биологические различия между мужчинами и женщинами в механизмах развития болезни Альцгеймера.

