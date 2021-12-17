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Законодательство РК
16:18 17.12.2021

Польский солдат попросил политическое убежище в Беларуси

военнослужащий, граница, политическое убежище Фото: Пресс-служба ГПК РБ
Польский военнослужащий, охранявший границу с Беларусью, попросил политическое убежище в республике, сообщает Zakon.kz.

Такую информацию разместил белорусский Госпогранкомитет (ГПК) на своем сайте.

Вчера, 16 декабря, вблизи белорусско-польской границы <...> белорусским пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль. Пресс-служба ГПК РБ

По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе – на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. Пресс-служба ГПК РБ

Попросить убежище в Беларуси он решил «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами», подчеркнули в ГПК.

Польша ввела чрезвычайное положение на приграничных с Беларусью территориях из-за обострения миграционного кризиса. В ЕС считают, что к созданию кризиса причастен режим Александра Лукашенко, который использует мигрантов для решения политических задач.

Константин Вноровский
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