Перешедший границу КНДР американский солдат попросил политическое убежище

Северная Корея заявила, что американский военнослужащий Трэвис Кинг, незаконно пересекший государственную границу КНДР, якобы попросил предоставить ему убежище из-за "невыносимого обращения" в армии США, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, власти КНДР посредством Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК) заявили, что американский солдат Трэвис Кинг попросил о политическом убежище. Утверждается, что чернокожий военнослужащий якобы пожаловался на "бесчеловечное унижение и расовую дискриминацию" в армии США.

23-летний рядовой Трэвис Кинг пересек тщательно охраняемую границу КНДР 18 июля. По утверждению северокорейских властей, он сделал это из-за разочарования в "полном неравенства" американском обществе. На допросе Кинг якобы выразил желание получить убежище.

The Guardian отмечает, что эти заявления – удобный пропагандистский ход для Северной Кореи, поскольку их невозможно независимо проверить. По словам экспертов, задержание американского военного дает режиму Ким Чен Ына пространство для переговоров об условиях его освобождения.

В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть информацию, опубликованную ЦТАК. Главной задачей Минобороны США будет безопасное возвращение рядового на родину.

Истинные причины бегства американского солдата в КНДР могут быть иными. В Южной Корее Трэвиса Кинга обвиняли в двух случаях нападения, по одному из которых он признал вину. Рядовой армии США сознался, что повредил полицейскую машину и выкрикивал оскорбления в адрес корейцев. Он закончил отбывать наказание за этот инцидент в Корее и должен был вылететь обратно в Техас, где ему грозили дополнительные дисциплинарные меры. Вместо того чтобы сесть на самолет в США, рядовой предпочел пересечь границу КНДР. Теперь его официально считают "самовольно отсутствующим".

Между тем министр обороны КНДР высказался о возможности ядерной войны на Корейском полуострове.