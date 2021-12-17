Названы худшие фильмы 2021 года

В список попали десять картин, в создании которых участвовали в том числе голливудские суперзвезды.

Одним из худших проектов издание назвало «Поступь хаоса» с Томом Холландом, а также «По наклонной», в котором тоже снимался исполнитель роли Человека-паука.

Топ-10 неудачных картин 2021 года:

«Поступь хаоса»; «По наклонной»; «Дорогой Эван Хансен»; «Не смотрите наверх»; «Здесь и сегодня»; «Телохранитель жены киллера»; «Красное уведомление»; «Карен»; «Узники страны призраков»; «Космический джем: Новое поколение».

Не лучшие отзывы получила многообещающая картина «Не смотрите наверх» со сверхзвездным составом: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе. Актерский состав не спас ситуацию. По мнению критиков, создатели фильма сомнительно показали ученых и человечество в целом. Большинство героев здесь представлены глупцами, которые игнорируют новость о мчащейся к Земле комете.

Ранее худшие картины года назвал журнал Entertainment Weekly, и неожиданно в этот рейтинг вошел фильм Гая Ричи «Гнев человеческий», получивший на агрегаторе 66% и 90% положительных отзывов от критиков и зрителей, соответственно.

Стоит отметить, что в параллельный список лучших, по мнению киноэкспертов картин, вошли «Лакричная пицца», «Власть пса», «Побег», «Незнакомая дочь», «Сядь за руль моей машины», «Спенсер», «Рыцари справедливости», «Камон Камон», «Параллельные матери» и «Красная ракета».