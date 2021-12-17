Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:46 17.12.2021

Названы худшие фильмы 2021 года

Не смотрите наверх Фото: Кадр из фильма "Не смотрите наверх"
Американское издание The Wrap опубликовало список худших фильмов 2021 года, сообщает Zakon.kz.

В список попали десять картин, в создании которых участвовали в том числе голливудские суперзвезды.

Одним из худших проектов издание назвало «Поступь хаоса» с Томом Холландом, а также «По наклонной», в котором тоже снимался исполнитель роли Человека-паука.

Топ-10 неудачных картин 2021 года:

  1. «Поступь хаоса»;

  2. «По наклонной»;

  3. «Дорогой Эван Хансен»;

  4. «Не смотрите наверх»;

  5. «Здесь и сегодня»;

  6. «Телохранитель жены киллера»;

  7. «Красное уведомление»;

  8. «Карен»;

  9. «Узники страны призраков»;

  10. «Космический джем: Новое поколение».

Не лучшие отзывы получила многообещающая картина «Не смотрите наверх» со сверхзвездным составом: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе. Актерский состав не спас ситуацию. По мнению критиков, создатели фильма сомнительно показали ученых и человечество в целом. Большинство героев здесь представлены глупцами, которые игнорируют новость о мчащейся к Земле комете.

Ранее худшие картины года назвал журнал Entertainment Weekly, и неожиданно в этот рейтинг вошел фильм Гая Ричи «Гнев человеческий», получивший на агрегаторе 66% и 90% положительных отзывов от критиков и зрителей, соответственно.

Стоит отметить, что в параллельный список лучших, по мнению киноэкспертов картин, вошли «Лакричная пицца», «Власть пса», «Побег», «Незнакомая дочь», «Сядь за руль моей машины», «Спенсер», «Рыцари справедливости», «Камон Камон», «Параллельные матери» и «Красная ракета».

Константин Вноровский
Интересное США
В Алматы состоялся салют в честь 30-летия Независимости Казахстана
16.12.2021
Жеребьевка Лиги наций — с кем сыграет Казахстан
17.12.2021
Турецкая лира вновь обновила антирекорд
16.12.2021
Эксперты назвали два частых симптома при заражении «омикрон-штаммом»
16.12.2021
В Казахстане зафиксировали небольшое снижение роста заболеваемости COVID-19
17.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости