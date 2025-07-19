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Культура и шоу-бизнес

Названы фильмы с наихудшими сюжетными поворотами

Рейтинг зарубежных фильмов с нелепыми поворотами, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 03:40 Кадр из фильма "Турист", фото: kinopoisk
18 июля британское издание The Independent составило список фильмов с самыми нелепыми и нелогичными сюжетными поворотами, сообщает Zakon.kz.

В подборку попали картины, где неожиданные развязки только запутывают историю или делают ее абсурдной. Антирейтинг возглавил триллер 2019 года "Море соблазна". Эта история, в которой Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй играют главные роли, неожиданно оказывается частью компьютерной игры.

"Такой поворот не только ставит под сомнение все происходящее, но и делает фильм нелогичным", – считают создатели рейтинга.

На втором месте также фильм 2019 года "Звездные войны: Скайуокер. Восход". В финальной части новой трилогии Disney вдруг выясняется, что Рей – внучка императора Палпатина, который, несмотря на свою смерть в "Возвращении джедая", возвращается.

"Объяснение его воскрешения сводится к фразе: "Палпатин каким-то образом вернулся". Это выглядит как нелепое оправдание", – говорится в публикации.

Третью строчку занимает фантастический боевик "Хэнкок" 2008 года с Уиллом Смитом в главной роли. Изначально фильм повествует о сварливом супергерое, но в конце оказывается, что он – древнее сверхъестественное существо, а героиня Шарлиз Терон – его бессмертная возлюбленная. Такой поворот, по мнению авторов рейтинга, делает фильм несогласованным и нелепым.

На четвертом месте – "Люси" 2014 года Люка Бессона. В фильме героиня Скарлетт Йоханссон развивает сверхспособности, но в конце, достигнув пика, она загружает свое сознание на флешку.

"Этот поворот стал нелепым и поставил под сомнение логику всей истории", – говорится в публикации.

Замыкает пятерку триллер "Турист" 2010 года с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом. В фильме раскрывается, что герой Джонни Деппа оказывается беглым преступником, с которым героиня Джоли ведет переписку, не узнав его после пластической операции. Помимо слабой химии между актерами, концовка разочаровывает откровенно нелепым поворотом.

Голливудский актер Эдриен Броуди перевоплотился в стажера для рекламы Porsche.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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