TikTok запустит доставку готовой еды, приготовленной по рецептам из соцсети

Об этом передает Bloomberg.

17 декабря платформа для обмена видео объявила о партнерстве с компанией Virtual Dining Concepts, которая помогает запускать рестораны, ориентированные только на доставку.

Так, запущенный с помощью компании ресторан кулинарного Youtube-блогера MrBeast продал 1 млн бургеров за три месяца, пишет агентство.

К запуску планируется открыть около 300 ресторанов TikTok в США, а к концу 2022 года ожидается более 1 тыс. Меню TikTok Kitchen будет основано на самых вирусных кулинарных трендах приложения. Для начала меню будет меняться ежеквартально. Прибыль от ресторанов будет направлена создателям блюд и на поддержку перспективных кулинарных талантов на платформе.

TikTok заявил, что поделится прибылью от ресторанов с авторами рецептов. В соцсети не пояснили, как будут определять авторство. Видео с одним рецептом могут выложить разные пользователи, отмечает Bloomberg. При этом имен авторов блюд в меню TikTok Kitchen не будет.