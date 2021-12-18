Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:37 18.12.2021

TikTok запустит доставку готовой еды, приготовленной по рецептам из соцсети

Доставщик продуктов Фото: pixabay
Социальная сеть TikTok собирается в марте 2022 года запустить точки TikTok Kitchen для доставки еды в США, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает Bloomberg.

17 декабря платформа для обмена видео объявила о партнерстве с компанией Virtual Dining Concepts, которая помогает запускать рестораны, ориентированные только на доставку.

Так, запущенный с помощью компании ресторан кулинарного Youtube-блогера MrBeast продал 1 млн бургеров за три месяца, пишет агентство.

К запуску планируется открыть около 300 ресторанов TikTok в США, а к концу 2022 года ожидается более 1 тыс. Меню TikTok Kitchen будет основано на самых вирусных кулинарных трендах приложения. Для начала меню будет меняться ежеквартально. Прибыль от ресторанов будет направлена создателям блюд и на поддержку перспективных кулинарных талантов на платформе.

TikTok заявил, что поделится прибылью от ресторанов с авторами рецептов. В соцсети не пояснили, как будут определять авторство. Видео с одним рецептом могут выложить разные пользователи, отмечает Bloomberg. При этом имен авторов блюд в меню TikTok Kitchen не будет.

Константин Вноровский
Интересное
Заболевание цифровой цивилизации — синдром «сухого глаза»
17.12.2021
В Казахстане зафиксировали небольшое снижение роста заболеваемости COVID-19
17.12.2021
Астронавт с МКС поздравил казахстанцев с Днем Независимости
17.12.2021
Андрей Малахов поздравил Бибигуль Тулегенову
17.12.2021
Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю — Токаев
17.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости