Правила доставки еды: что могут потребовать казахстанцы у курьера

В Казахстане утвердили новые требования к услуге доставки еды, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 января 2025 года рассказали в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

"Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК утвердил СТ РК 3988-2024 "Услуги общественного питания. Доставка продукции общественного питания по заказам потребителей. Общие требования", который введен в действие с 1 января 2025 года", – сообщили в ведомстве.

Стандарт был разработан Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по инициативе Комитета торговли МТИ РК.

"Применение данного стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в Республике Казахстан", – отметила председатель Комитет технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

К примеру, согласно стандарту, курьеры должны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о прохождении медицинских осмотров, проходить профессиональную гигиеническую подготовку, а также должны руководствоваться общепринятыми нормами и правилами поведения.





"Кроме того, при доставке продукции общественного питания потребителям по месту, указанному в заказе, и в пунктах выдачи заказов должна быть предоставлена возможность проверки продукции в заказах для установления внешних повреждений упаковки в ходе транспортирования", – отметили в комитете.

Ранее Zakon.kz писал о том, что лидером в плане курьерских услуг в Казахстане является Алматы. Ежедневно по городу колесят на автомобилях, мопедах, самокатах, идут пешком, едут на метро и автобусах от 12 до 20 тысяч курьеров.