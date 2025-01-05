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Общество

Правила доставки еды: что могут потребовать казахстанцы у курьера

Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 17:31 Фото: pexels
В Казахстане утвердили новые требования к услуге доставки еды, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 января 2025 года рассказали в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

"Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК утвердил СТ РК 3988-2024 "Услуги общественного питания. Доставка продукции общественного питания по заказам потребителей. Общие требования", который введен в действие с 1 января 2025 года", – сообщили в ведомстве.

Стандарт был разработан Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по инициативе Комитета торговли МТИ РК.

"Применение данного стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в Республике Казахстан", – отметила председатель Комитет технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

К примеру, согласно стандарту, курьеры должны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о прохождении медицинских осмотров, проходить профессиональную гигиеническую подготовку, а также должны руководствоваться общепринятыми нормами и правилами поведения.


"Кроме того, при доставке продукции общественного питания потребителям по месту, указанному в заказе, и в пунктах выдачи заказов должна быть предоставлена возможность проверки продукции в заказах для установления внешних повреждений упаковки в ходе транспортирования", – отметили в комитете.

Ранее Zakon.kz писал о том, что лидером в плане курьерских услуг в Казахстане является Алматы. Ежедневно по городу колесят на автомобилях, мопедах, самокатах, идут пешком, едут на метро и автобусах от 12 до 20 тысяч курьеров.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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