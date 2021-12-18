Данияр Елеусинов: Мой бой будет посвящен 30-летию Независимости Казахстана

На официальном сайте акимата столицы, он рассказал, что суверенитет - священная мечта наших предков.

Прошло 30 лет с тех пор, как мы стали независимым государством. Это наш главный актив. Символы - главное доказательство нашего суверенитета. На соревнованиях за рубежом мы гордо машем голубым флагом и поем гимн. Мы счастливы жить в независимой стране. Суверенитет до сих пор был большой причиной моего успеха, победы на Олимпийских играх. Для того, чтобы человек осуществил свою мечту, важно, чтобы страна была независимой. Чемпион Олимпийских игр в Рио по боксу Данияр Елеусинов

В заключение боксер подчеркнул, что предстоящий поединок будет посвящен 30-летию Независимости Казахстана.