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00:46 18.12.2021

Данияр Елеусинов: Мой бой будет посвящен 30-летию Независимости Казахстана

Боксер Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султан
Олимпийский чемпион по боксу в Рио Данияр Елеусинов поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости и пригласил их на предстоящее мероприятие по боксу, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте акимата столицы, он рассказал, что суверенитет - священная мечта наших предков.

Прошло 30 лет с тех пор, как мы стали независимым государством. Это наш главный актив. Символы - главное доказательство нашего суверенитета. На соревнованиях за рубежом мы гордо машем голубым флагом и поем гимн. Мы счастливы жить в независимой стране. Суверенитет до сих пор был большой причиной моего успеха, победы на Олимпийских играх. Для того, чтобы человек осуществил свою мечту, важно, чтобы страна была независимой. Чемпион Олимпийских игр в Рио по боксу Данияр Елеусинов

В заключение боксер подчеркнул, что предстоящий поединок будет посвящен 30-летию Независимости Казахстана.

Мой бой состоится 18 декабря. Посвящаю этот вечер 30-летию нашей независимости. Суверенитет - священная мечта наших предков. Наша задача сегодня - сохранить эту независимость и передать ее будущим поколениям. Пусть в нашей стране будет мир, а наш народ - в безопасности! Поздравляю с 30-летием нашей независимости! Чемпион Олимпийских игр в Рио по боксу Данияр Елеусинов
Константин Вноровский
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