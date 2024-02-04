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Данияр Елеусинов поблагодарил НОК РК и Кулибаева за поддержку в карьере

Данияр Елеусинов, Тимур Кулибаев Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar/
Олимпийский чемпион, казахстанский боксер Данияр Елеусинов рассказал, какую поддержку во время Олимпиады в Рио оказывал ему Национальный олимпийский комитет РК, сообщает Zakon.kz.

Боксер поделился тем, как сильно поддержала его Казахстанская федерация бокса и НОК во время подготовки к Олимпиаде в Рио. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.

В своем посте чемпион обратился к президенту Национального олимпийского комитета Тимуру Кулибаеву.


"Разрешил выезд в Соединенные Штаты на подготовку, тренировочные сборы. Поддержали. Спасибо Тимуру Аскаровичу за это. Благодаря поддержке таких меценатов наша подготовка была на высоком уровне, и мы много выступали".

Спортсмен выразил уверенность в том, что Кулибаев еще многое внесет в развитие нашего спорта.

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