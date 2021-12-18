Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:51 18.12.2021

Джо Байден «объявил» Камалу Харрис президентом США

Президент США Фото: Instagram/joebiden
Американский президент Джо Байден выступая перед выпускниками Университета Южной Каролины допустил очередную оговорку, сообщает Zakon.kz.

Джо Байден по ошибке назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис. Фрагмент выступления опубликован в Twitter X Strategies.

Я из Делавэра. А что касается президента Харрис, <...> мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день. Президент США Джо Байден

Стоит отметить, что аналогичный случай с Байденом произошел в марте.

Ранее Байден снова забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Видео с речью американского президента на церемонии вручения медалей почета военным США опубликовано в Twitter. Произнося благодарственную речь, Байден долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.

Константин Вноровский
Байден Джо США
Заболевание цифровой цивилизации — синдром «сухого глаза»
17.12.2021
В Казахстане зафиксировали небольшое снижение роста заболеваемости COVID-19
17.12.2021
Астронавт с МКС поздравил казахстанцев с Днем Независимости
17.12.2021
Андрей Малахов поздравил Бибигуль Тулегенову
17.12.2021
Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю — Токаев
17.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости