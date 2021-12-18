01:51 18.12.2021
Джо Байден «объявил» Камалу Харрис президентом США
Фото: Instagram/joebiden
Американский президент Джо Байден выступая перед выпускниками Университета Южной Каролины допустил очередную оговорку, сообщает Zakon.kz.
Джо Байден по ошибке назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис. Фрагмент выступления опубликован в Twitter X Strategies.
— X Strategies LLC (@XStrategiesLLC) December 17, 2021
Joe Biden refers to Kamala Harris as "President Harris" pic.twitter.com/1z6EwWIEQR
Я из Делавэра. А что касается президента Харрис, <...> мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день. Президент США Джо Байден
Стоит отметить, что аналогичный случай с Байденом произошел в марте.
Ранее Байден снова забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Видео с речью американского президента на церемонии вручения медалей почета военным США опубликовано в Twitter. Произнося благодарственную речь, Байден долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.