Джо Байден «объявил» Камалу Харрис президентом США

Джо Байден по ошибке назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис. Фрагмент выступления опубликован в Twitter X Strategies.

Joe Biden refers to Kamala Harris as "President Harris" pic.twitter.com/1z6EwWIEQR December 17, 2021

Я из Делавэра. А что касается президента Харрис, <...> мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день. Президент США Джо Байден

Стоит отметить, что аналогичный случай с Байденом произошел в марте.

Ранее Байден снова забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Видео с речью американского президента на церемонии вручения медалей почета военным США опубликовано в Twitter. Произнося благодарственную речь, Байден долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.