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Законодательство РК
10:35 18.12.2021

Обещал помочь в оформлении ипотеки: астанчанка обвиняет знакомого в мошенничестве

наручники Фото: Zakon.kz
За свои услуги мужчина взял 2 млн 200 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в апреле текущего года.

Как рассказала обманутая женщина, знакомый заверил, что у него в банках второго уровня есть связи и знакомые. Но, не дождавшись ипотеки и возврата денег, потерпевшая обратилась в полицию.   

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Департамент полиции Нур-Султана настоятельно рекомендует быть бдительными, не передавать и не переводить денежные средства малознакомым лицам. Пресс-служба ДП города Нур-Султана
Елена Беляева
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