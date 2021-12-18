10:35 18.12.2021
Обещал помочь в оформлении ипотеки: астанчанка обвиняет знакомого в мошенничестве
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел в апреле текущего года.
Как рассказала обманутая женщина, знакомый заверил, что у него в банках второго уровня есть связи и знакомые. Но, не дождавшись ипотеки и возврата денег, потерпевшая обратилась в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Департамент полиции Нур-Султана настоятельно рекомендует быть бдительными, не передавать и не переводить денежные средства малознакомым лицам. Пресс-служба ДП города Нур-Султана