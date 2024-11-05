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От модных показов до гранта в вузе: астанчанка выудила у знакомых миллионы тенге

От модных показов до гранта в вузе, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 09:26 Фото: pxhere
В Астане задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств почти на 7 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП столицы, от действий подозреваемой пострадала предприниматель, которая занимается пошивом и продажей национальной одежды в одном из торговых домов города.

"Подозреваемая втерлась в доверие к потерпевшей, и, ссылаясь на знакомства в модной индустрии, обещала организовать показ коллекции одежды. Кроме того, узнав, что предприниматель хочет взять субсидию на расширение бизнеса, предложила ей помощь. За свои услуги она выманила у нее около 3,5 млн тенге. Не дождавшись обещанного, обманутая бизнесвумен обратилась в полицию", – рассказали в полиции.

В другом случае женщина аналогичным образом пообещала знакомой оформить субсидию, за что получила 200 тыс. тенге.

"Кроме того, за денежное вознаграждение мошенница обещала астанчанке устроить поступление дочери в столичный университет. При этом утверждала, что имеет нужные знакомства в вузе и может посодействовать в получении гранта на обучение. Поверив, потерпевшая передала ей более 3 млн тенге", – продолжили в полиции.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 32-летнюю жительницу города, ранее судимую за совершение аналогичных преступлений.

В отношении нее по факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Ранее в Кентау задержали женщину, обещавшую дешевое золото из Алматы.

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