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20:38 18.12.2021

Вечер бокса в Нур-Султане продолжился победами казахстанцев

Боксерский поединок Фото: пресс-служба Федерации бокса Казахстана
Вечер бокса в Нур-Султане продолжается успешно для казахстанских бойцов, сообщает Zakon.kz.

После победы Елхана Табынбаева над азербайджанцем Эльмаром Абдуллаевым дебютанты продолжили вечер, передает Sports.kz.

Во втором бою встречались казахстанец Акниет Алимбай и узбек Зайнобиддин Собиров.

Поединок в первом полусреднем весе продлился все четыре запланированных раунда и закончился уверенной победой Алимбая единогласным решением судей. Во время поединка Алимбай неоднократно потряс своего соперника.

Следующий бой также состоялся между представителями Казахстана и Узбекистана. Айдар Амирзаков победил узбекского дебютанта Дилшодбека Исроилова.

Бой в полусреднем весе был запланирован на четыре раунда и закончился победой Амирзакова единогласным решением судей.

Стоит отметить, что за свою любительскую карьеру Амирзаков встречался с некоторыми известными боксерами, среди которых Василий Ломаченко — они дрались в 2010 году, и тогда победу одержал украинец.

Хедлайнерами сегодняшнего вечера бокса в Нур-Султане станут Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) и аргентинец Хуан Эрнан Леаль (15-1, 4 КО) — они сразятся за вакантный титул чемпиона мира IBO в полусреднем весе.

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