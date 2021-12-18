Вечер бокса в Нур-Султане продолжился победами казахстанцев

После победы Елхана Табынбаева над азербайджанцем Эльмаром Абдуллаевым дебютанты продолжили вечер, передает Sports.kz.

Во втором бою встречались казахстанец Акниет Алимбай и узбек Зайнобиддин Собиров.

Поединок в первом полусреднем весе продлился все четыре запланированных раунда и закончился уверенной победой Алимбая единогласным решением судей. Во время поединка Алимбай неоднократно потряс своего соперника.

Следующий бой также состоялся между представителями Казахстана и Узбекистана. Айдар Амирзаков победил узбекского дебютанта Дилшодбека Исроилова.

Бой в полусреднем весе был запланирован на четыре раунда и закончился победой Амирзакова единогласным решением судей.

Стоит отметить, что за свою любительскую карьеру Амирзаков встречался с некоторыми известными боксерами, среди которых Василий Ломаченко — они дрались в 2010 году, и тогда победу одержал украинец.

Хедлайнерами сегодняшнего вечера бокса в Нур-Султане станут Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) и аргентинец Хуан Эрнан Леаль (15-1, 4 КО) — они сразятся за вакантный титул чемпиона мира IBO в полусреднем весе.