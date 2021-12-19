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01:29 19.12.2021

Данияр Елеусинов стал чемпионом мира по версии IBO

Победа, бокс, чемпион мира Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Бой между казахстанским боксером Данияром Елеусиновым и аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао закончился победой нашего соотечественника, сообщает Zakon.kz.

Бой за вакантный титул продлился все двенадцать запланированных раундов, что для многих стало неожиданностью. Весь поединок казахстанец доминировал над гостем из Южной Америки, и публика ждала скорого нокаута. Только в начале второго раунда Хуан Эрнан Леаль трижды поднимался с пола, поймав два нокдауна и просто крепкий удар.

В итоге уже в третьем раунде аргентинец стал бояться атаковать. Данияр регулярно ловил соперника на встречный удар и наказывал за любую инициативу.

Из-за этого Хуан Эрнан Леаль ушел почти в глухую оборону, а Данияр, привыкший работать на контратаках, был вынужден провоцировать его на действия, но не особенно успешно. Пропустивший несколько крепких кроссов аргентинец осторожничал.

А зал громогласно требовал досрочного завершения боя. Но поединок продлился все двенадцать раундов, а под конец аргентинец даже осмелел и совершил пару неплохих атак, которые, впрочем, ни к чему не привели.

Победа Елеусинова была очевидной и судьи единогласно отдали победу казахстанскому боксеру.

Данияр Елеусинов стал пятым казахстанцем в истории, примерившим чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.

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