Нидерланды вводят жесткий карантин из-за «омикрон-штамма»

Об этом объявил на пресс-конференции премьер-министр страны Марк Рютте, передает ТАСС.

Работать продолжат продуктовые магазины, аптеки, автозаправочные станции, и некоторые жизненно важные учреждения, например, библиотеки. Непродовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, культурно-развлекательные учреждения, а также салоны красоты и спортзалы закрываются. Меры пока введены до 14 января 2022 года. Но в случае необходимости их могут продлить.

В конце ноября Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил о высокой степени риска из-за нового опасного штамма коронавируса, который был выявлен в ЮАР. В докладе центра отмечается опасность штамма для стран Европы и Европейского экономического пространства, включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн.