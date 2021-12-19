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11:39 19.12.2021

Первое в мире SMS-сообщение хотят продать на торгах в Великобритании

сообщение, продажа Фото: pixabay
Британский оператор сотовой связи Vodafone решил пустить с молотка первое в мире SMS-сообщение, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, сообщение могут продать за более чем 150 тыс. долларов (свыше 66 млн тенге).

Отмечается, что для аукциона создали невзаимозаменяемый токен (NFT) коммюнике, в котором было написано: «Merry Christmas».

Поздравление с Рождеством отправил сотрудник компании Sema Group Telecoms, занимавшейся разработкой Short Message Service (служба коротких сообщений — англ.), Нил Папуорт. Текст пришел на телефон директора Vodafone Ричарда Джарвиса.

Елена Беляева
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