Первое в мире SMS-сообщение хотят продать на торгах в Великобритании

Как пишет gazeta.ru, сообщение могут продать за более чем 150 тыс. долларов (свыше 66 млн тенге).

Отмечается, что для аукциона создали невзаимозаменяемый токен (NFT) коммюнике, в котором было написано: «Merry Christmas».

Поздравление с Рождеством отправил сотрудник компании Sema Group Telecoms, занимавшейся разработкой Short Message Service (служба коротких сообщений — англ.), Нил Папуорт. Текст пришел на телефон директора Vodafone Ричарда Джарвиса.