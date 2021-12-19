19:39 19.12.2021
Пожар в Актау потушен
Фото: Facebook/Азамат Сарсенбаев
Пожар на последнем 17-м этаже произошел около 15:00. Загорелись деревянные конструкции мансарды и крыши.
Сотрудники ДЧС эвакуировали 100 человек, из них 20 – дети. Жертв и пострадавших нет.
По словам спасателей, система пожарного водоснабжения в жилом комплексе работает плохо.
Внутренние пожарные краны в неисправном состоянии, а в пожарных гидрантах давление подачи воды на низком уровне. В этой связи затруднено тушение пожара. Возбуждено уголовное дело по ст. 292 ч. 2. Замначальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров
В 17:45 пожар был локализован, в 18:23 – ликвидирован.
В Актау горит ЖК – эвакуированы 100 человек
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