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19:39 19.12.2021

Пожар в Актау потушен

ЖК "Флоренция" Фото: Facebook/Азамат Сарсенбаев
Пожар в жилом комплексе «Флоренция» в городе Актау потушен, сообщает Zakon.kz.

Пожар на последнем 17-м этаже произошел около 15:00. Загорелись деревянные конструкции мансарды и крыши.

Сотрудники ДЧС эвакуировали 100 человек, из них 20 – дети. Жертв и пострадавших нет.

По словам спасателей, система пожарного водоснабжения в жилом комплексе работает плохо.

Внутренние пожарные краны в неисправном состоянии, а в пожарных гидрантах давление подачи воды на низком уровне. В этой связи затруднено тушение пожара. Возбуждено уголовное дело по ст. 292 ч. 2. Замначальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров

В 17:45 пожар был локализован, в 18:23 – ликвидирован.

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