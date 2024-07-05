Пожар в ЖК "Нурлы-Тау" потушили в Алматы
Фото: акимат Бостандыкского района Алматы
В Алматы 5 июля пожар в элитном жилом комплексе "Нурлы-Тау" потушили, сообщает Zakon.kz.
"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 8 кв. м", – говорится в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что в 17:55 спасатели приступили к ликвидации загорания.
На месте ЧП работали звенья газодымозащитной службы.
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