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Пожар в ЖК "Нурлы-Тау" потушили в Алматы

Пожар в ЖК &quot;Нурлы-Тау&quot; потушили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 19:13 Фото: акимат Бостандыкского района Алматы
В Алматы 5 июля пожар в элитном жилом комплексе "Нурлы-Тау" потушили, сообщает Zakon.kz.
"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 8 кв. м", – говорится в сообщении МЧС. 

Ранее сообщалось, что в 17:55 спасатели приступили к ликвидации загорания.

На месте ЧП работали звенья газодымозащитной службы.

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