Пожар в ЖК "Нурлы-Тау" потушили в Алматы

В Алматы 5 июля пожар в элитном жилом комплексе "Нурлы-Тау" потушили, сообщает Zakon.kz.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 8 кв. м", – говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что в 17:55 спасатели приступили к ликвидации загорания.

На месте ЧП работали звенья газодымозащитной службы.