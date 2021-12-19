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21:46 19.12.2021

Министр обороны ФРГ предложила лишить Путина прав на шопинг в Париже

Министр обороны ФРГ Фото: Instagram/christine.lambrecht
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт считает необходимым ввести персональные санкции в отношении высшего руководства России в случае обострения конфликта на Украине, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила в интервью Bild am Sonntag в связи со «стягиванием» российских войск к границе с Украиной, передает РИА Новости.

В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт

Ламбрехт выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и якобы размещением вблизи ее границ российских войск, отметив, что может «очень хорошо понять страхи Украины».

Поэтому моя первая (зарубежная) поездка в воскресенье будет в Литву для посещения сил быстрого реагирования НАТО, чтобы получить представление о том, как солдаты видят ситуацию. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт

По мнению Ламбрехт, Россия выступает «агрессором» в ситуации с Украиной. В данном случае необходимо использовать все возможности, чтобы добиться разрядки, например, объявить угрозу жесткими санкциями. При этом на вопрос о том, может ли «Северный поток – 2» стать частью санкционного пакета, Ламбрехт ответила, что необходимо использовать весь инструментарий, который есть.

Константин Вноровский
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