Жерара Депардье в очередной раз обвинили в изнасиловании

Обвинительницей выступила 25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд, передает France News Live.

Звезда сериала «Расследования Френки Дрейк» 25-летняя Шарлотта Арнольд написала в Twitter, что стала жертвой французского актера. Она подчеркнула, что произошло это в августе 2018 года, но она молчала с тех пор. Однако «молчание хоронит ее заживо».

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR December 16, 2021

Я жертва Депардье. Я больше не могу молчать <...> Это признание может стать большим потрясением в моей жизни, и я не получаю от него абсолютно ничего, кроме надежды на восстановление своей целостности. Шарлотта Арнольд

72-летний артист отрицает обвинение. Адвокаты Жерара Депардье заявили, что будут бороться за его честное имя.

Впервые о предъявлении Жерару Депардье обвинений в изнасиловании стало известно в феврале 2020 года. Тогда сообщалось, что с обвинением в адрес актера выступила молодая актриса, по ее словам, инцидент произошел летом 2018 года. Следствие было прекращено в июне 2019 года, поскольку не был обнаружен состав преступления. Актер опровергал обвинения со стороны девушки.

В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. В октябре сообщалось о возобновлении расследования.

Жерар Депардье вместе с французским имеет и российское гражданство. Получить его актер решил сразу после того, как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы свыше 1 млн евро. В феврале 2014 года французский актер получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В декабре 2018 года Депардье прописался в Новосибирске.