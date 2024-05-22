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В отношении Жерара Депардье снова выдвинули обвинения

Жерара Депардье снова обвиняют, нападение, Рим, фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 15:25 Фото: wikimedia
Известный итальянский фотограф Рино Бариллари обвинил французского актера Жерара Депардье в нападении, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился во вторник 21 мая в Риме около бара Harry's на знаменитой улице Виа Витторио-Венето, пишет CNN со ссылкой на местные итальянские СМИ.

Депардье обедал за столом на уличной террасе со своей спутницей и еще двумя людьми. В это время Бариллари, известный в кругах римской прессы как "король", по-видимому, сфотографировал эту компанию. Что именно произошло дальше, достоверно не установлено, но обе стороны подали заявления в полицию.

79-летний Бариллари утверждает, что спутница Депардье актриса Магда Ваврусова вскочила и начала бить его. Потом к ней присоединился Депардье.

Полиция подтвердила CNN, что фотограф подал жалобу по поводу инцидента в баре.

Отмечается, что Бариллари часто фотографирует знаменитостей, обедающих в этом заведении. Бар известен тем, что в нем снимали фильм Федерико Феллини "Сладкая жизнь".

Владелец бара Пьеро Лепоре сообщил журналистам, что фотографа после инцидента увезли в больницу на скорой.

Адвокат Магды Ваврусовой Дельфин Мейе заявила, что это Бариллари толкнул Ваврусову. Она подала заявление в полицию Рима, в котором говорится: "Фотограф толкнул меня, коснувшись рукой моего туловища и груди. В тот момент, когда я подаю жалобу, я все еще чувствую боль, она была очень сильной".

Мейе добавил, что Ваврусова тоже находится в больнице. По словам адвоката, Депардье на самом деле побежал вмешаться после того, как фотограф напал на его спутницу, "поскользнулся и упал на него".

По данным полиции, сейчас они ищут записи с камер наблюдения в этом районе.

В апреле 2024 года стало известно, что Жерара Депардье обвинили в домогательствах сразу две женщины. Также в отношении актера ведется официальное расследование по подозрению в изнасиловании и сексуальном насилии, предположительно совершенном в августе 2018 года в отношении актрисы Шарлотты Арну. Французский актер отверг все обвинения.

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