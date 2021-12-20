Цены на бензин выросли в Казахстане

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, ценники на один литр АИ-92 в крупных сетях разных регионов республики на сегодняшний день выглядят так:

Нур-Султан – 178/182 тг;

Шымкент – 175/179 тг;

Алматы – 179/180 тг;

Акмолинская область – 182/183 тг;

Алматинская область – 180/181 тг;

Мангистауская область – 172/174 тг;

Атырауская область – 168/170 тг;

ЗКО – 172/174 тг;

Кызылорда – 178/179 тг;

ВКО – 177/180 тг;

СКО – 182/183 тг;

Павлодар – 178/179 тг;

Костанай – 177/182 тг;

Туркестан – 175/189 тг;

Карагандинская область – 180/182 тг;

Актобе – 172/174 тг;

Жамбылская область – 179/181 тг.

Фото: Zakon.kz

В Минэнерго на вопрос редакции, чем вызван рост цен на бензин, ответили, что «цены на нефтепродукты в Казахстане не регулируются. Они формируются самим рынком за счет спроса и предложения».

По данным Нацбанка, в производстве нефтепродуктов зафиксировано ускорение роста цен на бензин до 28,1% и дизельное топливо – до 11,4%.

На запрос, как будет развиваться ситуация на топливном рынке в ближайшее время, в министерстве не ответили.

Фото: Zakon.kz

Цены будут расти. Автовладельцам и бизнесу нужно быть готовыми к этому. Эпоха дешевых энергоносителей в мире и Казахстане завершилась. Нужно переходить на более экономичные авто. С марта 2021 года в Казахстане внедрены биржевые торги нефтепродуктами, каждый желающий может пройти аккредитацию и участвовать в торгах, либо просматривать результаты торгов. Страна движется по пути рыночного ценообразования на нефтепродукты. Эксперт Олжас Байдильдинов

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов прогнозирует, что цены на топливо и дальше будут расти.

Эксперт также отметил, что в Казахстане бензин на внутренний рынок продают в убыток, его цена (АИ-92) должна быть выше 200 тенге.

Сейчас равновесная цена должна быть в районе 230-240 тенге за литр. Уже долгое время нефть на внутренний рынок продают по цене 20-25 долларов за баррель, что не просто в три-четыре раза ниже мировых цен, но и ниже фактической себестоимости добычи. Напомню, что среднеотраслевая себестоимость в РК выше 40 долларов за баррель. Это не может продолжаться бесконечно. Нефть, нефтепродукты – это такой же товар, как и все остальные, у которого есть своя себестоимость. Олжас Байдильдинов

Вместе тем эксперт заметил, что в стране продолжается теневой экспорт бензина, дизеля, сжиженного газа.

«Мы субсидируем экономику других стран. Ситуация непростая, выравнивание цен и рыночные механизмы ценообразования – единственный верный вариант, иначе мы каждый год будем сталкиваться с дефицитом того или иного нефтепродукта», – заключил Байдильдинов.

Эксперт также напомнил, что Казахстан входит в топ-10 стран мира с самым дешевым топливом.