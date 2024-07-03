В России биржевая цена бензина выросла до максимума с начала года
Данные по торгам размещены на сайте биржи.
Такой уровень стал новым максимумом с начала года. Последний раз дороже топливо стоило в октябре прошлого года. Бензин марки Аи-95 поднялся в цене на 1,19%, до 66 446 рублей, подойдя вплотную к мартовским уровням.
При этом специалисты отмечают, что по сравнению с ценами год назад, когда начали появляться первые проблемы с дефицитом в регионах, бензин Аи-95 уже стоит дороже, а Аи-92 пока еще торгуется ниже.
В конце июня правительство России продлило временную отмену запрета на экспорт бензина, который должен был действовать с 1 марта по 31 августа. Чиновники отметили, что в стране нет опасности возникновения дефицита топлива, потому что внутренний рынок достаточно насыщен.
Такое решение принято на фоне падения нефтегазовых доходов бюджета до минимума с января.
Ранее сообщалось, что в Казахстане Минэнерго установило для иностранцев новые цены на бензин и дизтопливо. Для них оно стало дороже.