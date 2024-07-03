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В России биржевая цена бензина выросла до максимума с начала года

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 19:43 Фото: Zakon.kz
На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 3 июля в ходе торгов стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 1,62%, до 55 710 рублей (300 834 тенге) за тонну, сообщает Zakon.kz.

Данные по торгам размещены на сайте биржи.

Такой уровень стал новым максимумом с начала года. Последний раз дороже топливо стоило в октябре прошлого года. Бензин марки Аи-95 поднялся в цене на 1,19%, до 66 446 рублей, подойдя вплотную к мартовским уровням.

При этом специалисты отмечают, что по сравнению с ценами год назад, когда начали появляться первые проблемы с дефицитом в регионах, бензин Аи-95 уже стоит дороже, а Аи-92 пока еще торгуется ниже.

В конце июня правительство России продлило временную отмену запрета на экспорт бензина, который должен был действовать с 1 марта по 31 августа. Чиновники отметили, что в стране нет опасности возникновения дефицита топлива, потому что внутренний рынок достаточно насыщен.

Такое решение принято на фоне падения нефтегазовых доходов бюджета до минимума с января. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане Минэнерго установило для иностранцев новые цены на бензин и дизтопливо. Для них оно стало дороже.

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