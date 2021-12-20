В два клика — какие пособия можно оформить без посещения ЦОНа

Подробнее об этом и о том, как проходит трансформация процессов оказания госуслуг в социальной сфере в Казахстане, в интервью рассказал заместитель председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Биржан Жунусов.

— Что было внедрено госкорпорацией в этом году?

— Именно госкорпорация разработала и предложила внедрить первую проактивную государственную услугу по регистрации рождения ребенка, которая сейчас успешно оказывается в композите с услугами по назначению и выплате пособий, связанных с рождением ребенка, и постановкой новорожденного на учет и в очередь в детский сад. Проактивные услуги вывели на новый уровень отношение государства к гражданину в системе оказания государственных услуг.

Мы продолжаем развивать оказание услуг в проактивном формате. Благодаря ему сейчас без сбора документов и похода в ЦОН можно оформить выплаты по уходу за ребенком, выплату матерям, получившим подвеску «Алтын алқа», «Күміс алқа», получить свидетельство о рождении, выйти на пенсию. Здесь клиенту необходимо лишь ответить на смс-сообщение, которое предлагает оформить все удаленно.

Государство само заботится о гражданах, когда у них возникает потребность в оформлении той или иной услуги. Также Министерство цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, банками Kaspi и Halyk реализовало возможность подачи заявки на пособие по рождению через мобильные приложения фининститутов.

Оформить заявку можно через смартфон всего в несколько кликов. Еще несколько лет назад такое нельзя было представить. У нас был интересный случай в октябре – женщина в Алматинской области родила тройняшек и подала заявку на пособие через банковское приложение прямо в роддоме.

— Какие еще сервисы по социальному блоку были внедрены госкорпорацией в этом году?

— Летом мы внедрили экстерриториальный принцип для получения некоторых социально важных госуслуг. Казахстанцы могут оформить соцвыплаты в любом ЦОНе, вне зависимости от места прописки. Сейчас это пособия по рождению ребенка и уходу за ним, выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, выплаты в связи усыновлением или удочерением новорожденного ребенка или на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им одного года.

Раньше требование по обращению в ЦОН по месту прописки было обязательным. Теперь если клиент окажется в другом городе в гостях либо будет проживать там временно, с оформлением вышеназванного пособия проблем не будет. Также по нашему предложению в приложении eGov mobile в разделе «Цифровые документы» теперь отображается цифровая версия пенсионного удостоверения.

Фото: госкорпорация «Правительство для граждан»

— В начале ноября появилось новое социальное пособие. Можете рассказать, как его оформить?

— В начале ноября в Казахстане появилась новая соцвыплата – по уходу за инвалидом I группы вне зависимости от причины инвалидности. По предварительным расчетам, данным видом пособия дополнительно охвачены 24 тыс. человек. Новый вид пособия можно оформить через ЦОН, в личном кабинете на портале eGov или при первичном установлении инвалидности медико-социальной экспертизой.

— Перечисленные цифровые привилегии, несомненно, делают нас лидерами в Центральной Азии. Обмениваетесь ли вы опытом с зарубежными коллегами?

— Да, мы с удовольствием делимся своим опытом. В сентябре к нам приезжала делегация из Кыргызстана – мы рассказали и показали коллегам, как устроены и работают наши ЦОНы, как назначаются пенсии и другие пособия. Особый интерес, конечно, они проявили к проактивным услугам.

Также по приглашению ездили в Ташкент, где увидели, как развивается цифровизация в Узбекистане. Мы поделились своим опытом, договорились о дальнейшем расширении контактов и сотрудничестве в сфере оказания госуслуг между Казахстаном и Узбекистаном. С помощью видеосвязи мы также приняли участие в двухсторонней встрече между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, где обсуждались вопросы перевода социальных услуг в проактивный формат.

Участвовали в круглом столе на тему «Перспективы развития пенсионного обеспечения в странах СНГ и Грузии», организованном Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов, членом которой является госкорпорация.