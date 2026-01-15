Как оформить пособия в Казахстане: нюансы, которые нужно знать

НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" сегодня, 15 января 2026 года, разместила интересную информацию о подаче заявления на оформление пособий, сообщает Zakon.kz.

С запросом к специалистам обратился казахстанец.

Его вопрос звучал следующим образом:

"Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать заявление на оформление пособия в ЦОне, если срок действия моего удостоверения личности истек вчера?"

Сотрудники корпорации подробно огласили ответ.

Так, по их словам, получить услугу по удостоверению личности, срок действия которого уже истек, невозможно.

"Однако госуслугу можно получить при наличии другого действующего документа, удостоверяющего личность (паспорт)". НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

