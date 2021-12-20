Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:12 20.12.2021

В Алматы состоялся VI дискуссионный нейрокурс

Руководитель курса Мынжылкы Бердиходжаев Фото: ЦКБ
В Алматы прошел VI дискуссионный нейрокурс на тему: «Хирургия инсульта. Искусственный интеллект в помощь практикующему врачу. Проблемы функциональной нейрохирургии и нейрохирургии эпилепсии. Глиомы. Ревизионная спинальная нейрохирургия».

Мероприятие состоялось в целях непрерывного развития системы здравоохранения Республики Казахстан и внедрения лучших медицинских практик на базе Центра нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» города Алматы.

участники нейрокурса

Фото: ЦКБ

Организаторами курса стали:

  • АО «Центральная клиническая больница»;

  • Общественное объединение эндоваскулярной нейрохирургии и интервенционной неврологии Kazneuro;

  • Общество функциональной нейрохирургии KAZSFN.

Руководитель курса: руководитель Центра нейрохирургии АО «ЦКБ» Мынжылкы Бердиходжаев.

Во время данного нейрокурса лучшими нейрохирургами Центральной Азии и России были проведены показательные операции на спинном и головном мозге, обсуждались вопросы лечения и реабилитации, разбирались клинические случаи.

Данный нейрокурс был проведен в онлайн- и офлайн формате. Сотни нейрохирургов, неврологов, кардиологов и других специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья стали участниками этого уже традиционного мероприятия.

участники мероприятия

Фото: ЦКБ

Оксана Житникова
Алматы
Поврежденное авто чиновника нашли на трассе в СКО
19.12.2021
В Актау горел ЖК – эвакуированы 100 человек
19.12.2021
Данияр Елеусинов вернулся в рейтинг BoxRec
19.12.2021
На Junior Eurovision 2021 казахстанцы заняли 8-е место
20.12.2021
Казахстанские исполнители выступили на «Детском Евровидении – 2021»
19.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости