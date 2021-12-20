В Алматы состоялся VI дискуссионный нейрокурс
Мероприятие состоялось в целях непрерывного развития системы здравоохранения Республики Казахстан и внедрения лучших медицинских практик на базе Центра нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» города Алматы.
Фото: ЦКБ
АО «Центральная клиническая больница»;
Общественное объединение эндоваскулярной нейрохирургии и интервенционной неврологии Kazneuro;
Общество функциональной нейрохирургии KAZSFN.
Руководитель курса: руководитель Центра нейрохирургии АО «ЦКБ» Мынжылкы Бердиходжаев.
Во время данного нейрокурса лучшими нейрохирургами Центральной Азии и России были проведены показательные операции на спинном и головном мозге, обсуждались вопросы лечения и реабилитации, разбирались клинические случаи.
Данный нейрокурс был проведен в онлайн- и офлайн формате. Сотни нейрохирургов, неврологов, кардиологов и других специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья стали участниками этого уже традиционного мероприятия.
Фото: ЦКБ