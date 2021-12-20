В Алматы состоялся VI дискуссионный нейрокурс

Мероприятие состоялось в целях непрерывного развития системы здравоохранения Республики Казахстан и внедрения лучших медицинских практик на базе Центра нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» города Алматы.

Фото: ЦКБ

АО «Центральная клиническая больница»;

Общественное объединение эндоваскулярной нейрохирургии и интервенционной неврологии Kazneuro;

Общество функциональной нейрохирургии KAZSFN.

Руководитель курса: руководитель Центра нейрохирургии АО «ЦКБ» Мынжылкы Бердиходжаев.

Во время данного нейрокурса лучшими нейрохирургами Центральной Азии и России были проведены показательные операции на спинном и головном мозге, обсуждались вопросы лечения и реабилитации, разбирались клинические случаи.

Данный нейрокурс был проведен в онлайн- и офлайн формате. Сотни нейрохирургов, неврологов, кардиологов и других специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья стали участниками этого уже традиционного мероприятия.