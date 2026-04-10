Пресс-релизы

В Алматы пройдет крупнейшая международная конференция по урановой и редкометальной промышленности

промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 12:43
С 13 по 15 мая 2026 года в Алматы состоится XII Международная научно-практическая конференция "Развитие урановой и редкометальной промышленности", организатором которой выступает АО "НАК "Казатомпром".

Мероприятие пройдет на базе Казахстанско-Британского технического университета и объединит ведущих ученых, исследователей и специалистов отрасли из более чем 30 стран мира.

С 2000 года Казатомпром проводит эту конференцию как платформу для обмена опытом и обсуждения актуальных задач атомной отрасли. За это время в ее работе приняли участие более 2700 специалистов, а количество представленных научных докладов превысило 1100.

Фото: Казатомпром

В условиях глобального энергетического перехода все больше стран рассматривают ядерную энергию как надежный и низкоуглеродный источник, что ведет к росту мирового спроса на уран и повышенному интересу к технологиям его добычи и переработки. Казатомпром, как мировой лидер по добыче природного урана, играет значимую роль в глобальной цепочке производства ядерного топлива, а международная конференция служит важной площадкой для обсуждения научных и технологических решений, определяющих будущее отрасли.

В центре внимания участников – современные технологии добычи и переработки урана, геология и геотехнологии, ресурсы редких металлов, высокотехнологичная продукция на их основе, цифровизация производственных процессов, роботизация, промышленная безопасность и устойчивое развитие.

Для ученых предусмотрены форматы участия с устными и постерными докладами. В рамках программы также пройдет круглый стол Совета молодых ученых Республики Казахстан.

Участие в конференции бесплатное при обязательной предварительной регистрации. Подать заявку можно до 20 апреля 2026 года.

Место проведения: г. Алматы, ул. Толе би, 59 (КБТУ).

Подробная информация и регистрация: uranconference.kz

По организационным вопросам: info.kap@kbtu.kz

Организаторы приглашают ученых, исследователей и отраслевых специалистов принять участие в профессиональном диалоге по ключевым вопросам развития урановой и редкометальной промышленности, обменяться опытом с международными экспертами и внести свой вклад в формирование будущего атомной отрасли.

