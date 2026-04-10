В Алматы пройдет крупнейшая международная конференция по урановой и редкометальной промышленности
Мероприятие пройдет на базе Казахстанско-Британского технического университета и объединит ведущих ученых, исследователей и специалистов отрасли из более чем 30 стран мира.
С 2000 года Казатомпром проводит эту конференцию как платформу для обмена опытом и обсуждения актуальных задач атомной отрасли. За это время в ее работе приняли участие более 2700 специалистов, а количество представленных научных докладов превысило 1100.
В условиях глобального энергетического перехода все больше стран рассматривают ядерную энергию как надежный и низкоуглеродный источник, что ведет к росту мирового спроса на уран и повышенному интересу к технологиям его добычи и переработки. Казатомпром, как мировой лидер по добыче природного урана, играет значимую роль в глобальной цепочке производства ядерного топлива, а международная конференция служит важной площадкой для обсуждения научных и технологических решений, определяющих будущее отрасли.
В центре внимания участников – современные технологии добычи и переработки урана, геология и геотехнологии, ресурсы редких металлов, высокотехнологичная продукция на их основе, цифровизация производственных процессов, роботизация, промышленная безопасность и устойчивое развитие.
Для ученых предусмотрены форматы участия с устными и постерными докладами. В рамках программы также пройдет круглый стол Совета молодых ученых Республики Казахстан.
Участие в конференции бесплатное при обязательной предварительной регистрации. Подать заявку можно до 20 апреля 2026 года.
Место проведения: г. Алматы, ул. Толе би, 59 (КБТУ).
Подробная информация и регистрация: uranconference.kz
По организационным вопросам: info.kap@kbtu.kz
Организаторы приглашают ученых, исследователей и отраслевых специалистов принять участие в профессиональном диалоге по ключевым вопросам развития урановой и редкометальной промышленности, обменяться опытом с международными экспертами и внести свой вклад в формирование будущего атомной отрасли.
