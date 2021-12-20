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Законодательство РК
17:42 20.12.2021

Исполнять обязанности министра здравоохранения будет Жандос Буркитбаев

и.о министра здравоохранения, назначение Фото: primeminister.kz
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК, передает Zakon.kz.
Возложить исполнение обязанностей министра здравоохранения РК на Буркитбаева Жандоса Конысовича — вице-министра здравоохранения Республики Казахстан. Распоряжение премьер-министра РК

Жандос Буркитбаев занимает должность вице-министра здравоохранения РК с 22 января 2021 года.

Жандос Буркитбаев родился 27 февраля 1972 года в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алматинский Государственный медицинский университет им. Асфендиярова (1996)– специальность «Лечебное дело»;

· Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2003) – специальность «Государственное и местное самоуправление»;

· Южно-Казахстанская медицинская академия (2007) – специальность «Фармация»;

· Казахстанский медицинский университет ВШОЗ (2018) – магистр здравоохранения;

· Университет «Туран-Астана» (2020) – специальность «Юриспруденция».

Трудовой стаж:

· врач Городской клинической больницы неотложной медицинской помощи, г. Алматы (1996-1998);

· врач Республиканского центра медицины катастроф, г. Алматы (1998-1999);

· главный специалист Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, Управления образования и науки (1999-2000);

· главный специалист отдела лекарственной политики, развития медицинской и фармацевтической промышленности, организационно-контрольной работы Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения (2000-2001);

· начальник отдела фармацевтической и медицинской промышленности и информационно-аналитического сопровождения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2001-2002);

· начальник Управления фармацевтической и медицинской промышленности и лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2002-2004);

· советник АО «Актюбрентген» (2005-2007);

· заместитель заведующего отделом обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2007-2008);

· директор ГКП на ПХВ «Центр крови» Управления здравоохранения г. Астана (2008-2011);

· директор РГП на ПХВ «Научно-производственный центра трансфузиологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2011-2019);

· председатель правления ТОО «Национальный научный онкологический центр» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (23.01.2019-22.01.2021);

· вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (с 22.01.2021).

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