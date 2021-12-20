Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения

Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности Министра здравоохранения Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении.

Алексей Цой занимал эту должность с 25 июня 2020 года. Он сменил на этом посту Елжана Биртанова.

Цой родился 2 апреля в 1977 году в Шымкенте.

В 2001 году окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, в 2007 - Институт международного права и международного бизнеса «Данекер».

Кандидат медицинских наук, тема кандидатской диссертации: «Роль длительной криоконсервации в эффективности трансплантации фетальных гепатоцитов».

Трудовой стаж:

· Врач хирург-эндоскопист, старший научный сотрудник Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущий научный сотрудник Центра внутренней медицины РГП «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения РК (2001-2007);

· Менеджер по развитию территории по г. Астана фармацевтической компании «GlaxoSmithKline» (2002-2004);

· Генеральный секретарь ОО «Евроазиатское респираторное общество» (2006-2009);

· Директор РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» Управления делами Президента РК (09.2007-2010);

· Начальник ГУ «Медицинский центр Управления Делами Президента РК» (политическая государственная служба), главный редактор журнала «Вестник МЦ УДП РК» (04.2010-2011);

· Главный врач ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» акимата города Астаны (11.2011-12.2014);

· Вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (30.12.2014-02.2017);

· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (17.02.2017-02.2019);

· Руководитель Медицинского Центра Управления Делами Президента Республики Казахстан (02.2019-06.2020);

· Министр здравоохранения Республики Казахстан (06.2020, переназначен с 18.01.2021)