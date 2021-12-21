Ветеран Филип Губанов: Я еще сто лет буду жить

Один из старейших алматинцев, ветеран войны Филип Петрович Губанов родился сто лет назад, 27 ноября 1921 года, в городе Новосибирске в простой рабочей семье. Филип был четвертым из семи братьев. Отец Петр Евдокимович и мама Фекла Петровна с утра до вечера пропадали на работе.

Уходя на работу, мать с отцом каждое утро наказывали мне, чтобы я прибрался по дому, со стола убрал, посуду, полы помыл, во дворе подмел, скот выгнал на пастбище, а к вечеру пригнал в загон, почистил картошку к их приходу и так далее. И я все это делал, хозяйство у нас было большое, мы держали лошадь, коров, свиней, овец, кур, имели большой огород. Раньше же все свое было, ничего не покупали. И когда родители возвращались с работы, дома был порядок, все, что сказала мама, было сделано, и мы все вместе садились за большой стол и ужинали. Я помогал маме готовить, у нас все вкусно получалось, все съедалось, ничего не оставалась. Я даже хлеб научился печь, и эти навыки потом очень пригодились на фронте во время войны. Филип Губанов

Филип Петрович вспоминает, что старшие братья тоже уходили утром на работу вместе с родителями, а младшие были еще маленькие, и ему приходилось смотреть и за ними.

После школы, в 1940 году, 18-летнего Филипа призвали в армию и отправили служить в Минск, где он окончил танковое училище. Кто знал, что в скором времени эта армейская специальность пригодится ему. Когда через год началась война, молодого солдата отправили служить на Кавказ, где он получил танк и возглавил танковую бригаду. Бойцы отбивали атаки нацистов на подступах к нефтяной артерии.

Я думал, отслужу два года и поеду домой, но моим планам не суждено было сбыться. Было лето 41-го, июнь, вечер. Мы пошли в кино. Приходим из кино, и вдруг нам объявляют, что фашисты на нас напали, атакуют. Налетели самолеты, и давай бомбить наши казармы, только пыль столбом, ничего не видно. Прозвучала команда: «Быстро собраться! Выйти из казармы!». Мы побежали в лес, а наутро прозвучал приказ: «Берем винтовки, сухари и отходим на следующий рубеж». Из оружия у нас в то время ничего не было, только одна винтовка на пятерых-семерых. Автомата Калашникова в начале войны тоже не было, он появился позже. Потом постепенно появилась хорошая военная техника, «Катюша», и мы стали более сильные вояки. Захватчик несколько раз бросался на Москву, но советские войска хорошо держали оборону, не пустили. Филип Губанов

Боец Губанов прошел всю войну, служил на разных фронтах, освобождал Украину, Беларусь, участвовал в боях на Волоколамском шоссе. За боевые подвиги награжден орденом Отечественной воины II степени и трижды – орденом «Красный звезды», а также медалью «Жукова».

Ветеран вспомнил случай, как с товарищами брали «языка»-генерала и два километра тащил его по снегу.

Нас втроем отправили в разведку, сказали, срочно взять фрица, нужно узнать, какие части гитлеровской армии стоят возле нас. Была зима, мы в маскхалатах поползли во вражеский тыл и незаметно подобрались к их штабу. Смотрим, в метрах пятидесяти часовой ходит туда-сюда. Мы затаились в засаде, ожидая подходящего момента. И когда он направился к деревянному домику, один из товарищей быстро и бесшумно ликвидировал его. Моя роль заключалась в том, чтобы, когда кто-нибудь из фрицев выйдет из штаба, прыгнуть на него, обезвредить и связать. Товарищи должны были прикрывать меня. Вскоре из штаба вышел «язык», генерал. Я все сделал по инструкции, связал его, накрыл мешком и потащил. Через какое-то время фрицы, обеспокоенные отсутствием своего генерала, вышли на улицу и, поняв, в чем дело, открыли беспорядочный огонь. Мы стали заметать следы, двигаясь в разных направлениях. Я с «языком» – в одну сторону, мои сослуживцы – в другую, уводя таким образом от меня врагов. Два километра тащил я фрица, ох, и тяжелый он был. Филип Губанов

Также Филип Петрович вспомнил, что доставлял «Катюшу» партизанам в 1942 году. «К сожалению, подробности и многие фамилии уже не помню», – говорит он и тут же, улыбаясь, добавляет: «Зато помню Сталина, Жукова, Рокоссовского, их я никогда не забуду...».

Конечно, в силу преклонного возраста многие эпизоды военных действий стерлись из памяти, но Филип Петрович хорошо помнит, как в конце апреля 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов вступили на вражескую землю, и на улицах Берлина шли ожесточенные бои, всюду лежали тела убитых и раненные. В сутки гибли тысячи и тысячи советских бойцов.

Наши войска зашли в Германию, в Берлин. Дальше идти некуда было, все были сосредоточены здесь. Бои еще шли, и были огромные потери солдат и боевой техники. Все смешалось в кучу, не поймешь ничего, как будто вторая война началась. Все стреляли вверх из автоматов и кричали: «Победа, победа! Смерть врагам, победа за нами!»… Филип Губанов

Филип Петрович говорит, что верил в победу: шли до последнего, боролись за каждый клочок земли, гнали и гнали фашиста.

Нас сверху бомбят, с земли артобстрел, гранатами закидывают, а мы идем и идем, на ходу едим, на ходу спим. И так до самого Берлина. Филип Губанов

Солдат Губанов буквально немного не дошел до Рейхстага. На подступах к нему разорвался снаряд, и он получил ранение в голову, чудом остался жив.

Контузило, частично потерял слух, также покалечило мне ногу. Отправили сразу в госпиталь, потом по состоянию здоровья демобилизовали и я поехал домой в Новосибирск. Филип Губанов

Тогда и выяснилось, что родители Филипа с тремя сыновьями переехали в Алматы. Еще двое братьев погибли на войне. В Новосибирске остался только один из Губановых.

Родители сами решили переехать. У нас старший брат работал проводником на поезде, ездил в Алматы, привозил домой яблоки, арбузы, дыни и родители знали, что здесь тепло, хорошо, солнечно, вот и переехали сюда. Филип Губанов

Победу Филип Петрович встретил в Алматы: побыв немного с братом в Новосибирске, он приехал вслед за родителями. Встретили его здесь хорошо, все праздновали Победу, радовались, поздравляли друг друга.

Демобилизовавшись, Филип Петрович ни дня не сидел без дела, сразу пошел работать, ведь мужских рук в городе остро не хватало. Сначала устроился на хлопкопрядильную фабрику, затем – плотником в РСУ (ремонтно-строительное управление). Потом был бригадиром, прорабом в Проектном институте, строил такие большие объекты, как гостиница «Казахстан», Дворец школьников, магазин «Юбилейный», Медеу и другие современные архитектурные сооружения Алматы.

В этом городе Филип Петрович встретил свою будущую жену Инну, у них родилась прекрасная дочь Наташа, но из-за некоторых «доброжелателей» брак Губановых через 30 лет распался, и Филип Петрович остался один. Бывшая жена и братья уже покинули этот мир и у ветерана, кроме дочери и племянников, никого нет.

Жизнь у Филипа Петровича была нелегкой. Несколько лет назад он лишился своего дома, который построил собственными руками.

Папа получил участок земли в Алатауском районе и построил дом, но он сгорел во время пожара. Дом у нас был на двух хозяев, во второй половине жили квартиранты, которые постоянно менялись, они часто распивали спиртное. Кончилось это тем, что у них рванул газовый баллон, начался пожар и огонь перекинулся к нам. У нас все сгорело – дом, сараи, веранда, куры, голуби, мы остались вообще без ничего. Наталья Кислых, дочь Филипа Губанова

Через год-два ветерану дали однокомнатную квартиру в микрорайоне «Кулагер», где он и проживает сейчас. Несмотря на преклонный возраст, Филип Петрович обходится сам, но дочь Наташа, конечно, часто к нему приходит и помогает.

Папа и сам все умеет делать. Сам до сих пор подметает пол, сам готовит, когда меня нет. Наталья Кислых

Наталья рассказала, что у Филипа Петровича было много невест, но жениться ветеран не торопился.

Невесты и сейчас есть, но я не хочу жениться, - с улыбкой подхватывает Филип Петрович. – Бывало, придут девушки, поживут немного здесь. Потом я говорю ей, моя хорошая, иди-ка ты домой, может, там кого-нибудь найдешь себе. Они смеются, говорят, мы тебя женим. А я говорю, какой из меня жених, если хотите, приходите в гости, посидим, чайку попьем, поговорим. А если убрать надо, то я сам уберу или дочка уберет, но жениться я не собираюсь, давайте просто дружить. Филип Губанов

Наташа хорошо помнит свое детство и роль папы в семье. Она вспоминает, что в их доме постоянно были гости, всегда было весело. Папа был активистом, ходил на все родительские собрания, был членом родительского комитета. Как отец, был строгим в пределах разумного. Он воспитал свою дочь трудолюбивой, научил уважать старших, любить людей. За всю жизнь он всего лишь один раз наказал Наталью, когда она с подругами без спроса пошла в поле за кукурузой. У Филипа Губанова и его дочери много друзей, они очень хорошо к нему относятся и до сих пор приходят проведать.

Фото: Zakon.kz/Торгын Нурсеитова

Филип Петрович говорит, что всегда вел здоровый образ жизни, даже на войне, не пил, не курил, свои фронтовые сто грамм отдавал другим бойцам. А смысл жизни ветеран видит в труде и помощи нуждающимся.

...Еще долго беседовали мы с Филипом Петровичем. Все это время он держался молодцом: поддерживал разговор, шутил и не хотел нас отпускать. Рассказал, как Жетысуйский акимат организовал празднование его юбилея.

Наши власти хорошо отметили мой вековой юбилей. Пригласили всех в ресторан, меня очень хорошо встретили, на руках носили. Были сотрудники акимата во главе с акимом, представители Nur Otan, Совета ветеранов, Совета генералов, курсанты, художественная самодеятельность, танцевальная группа, ученики школы-гимназии, которая находится возле моего дома. Были концерт, поздравления, музыка, все танцевали. Также сделали и показали обо мне фильм. Все было организовано на высоком уровне, всем спасибо! Филип Губанов

Республиканское объединение «Совет генералов» вручил Филипу Петровичу памятную медаль первого министра обороны Республики Казахстан, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Фото: РОО «Совет генералов»

Поздравляю всех казахстанцев с наступающим Новым годом! Главное, чтобы не было войны, чтобы все жили в мире и дружбе. А я еще сто лет буду жить! Филип Губанов

По словам председателя президиума Совета, генерал-майора Махмута Телегусова, сегодня в Алматы осталось всего лишь около ста участников войны. Из них двое – Шангерей Жаныбеков и Тамара Максимова – тоже приближаются к своему столетнему рубежу, им уже по 97 лет. В 2020 году «Совет генералов» открыл Аллею участников Великой Отечественной войны, посвященную всем ветеранам – и погибшим, и ныне здравствующим. Всем им присвоено общественное звание Героя войны.