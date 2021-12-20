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Законодательство РК
23:32 20.12.2021

Блогершу оштрафовали на 210 млн долларов за неуплату налогов в Китае

деньги, штраф, блогер Фото: Zakon.kz
Хуан Вэй проводит прямые эфиры под псевдонимом Viya online, передает Zakon.kz.

Как пишет Rb.ru, девушка стала известна благодаря способности продать «что угодно» на стримах, рассказывая об опыте использования различных товаров.

После проверки налогового бюро китайского центра электронной коммерции последний стрим Хуан Вэй, который должен был состояться на платформе Taobao, был отменен.

Viya online, как сообщается, не стала противиться воле налоговых органов и пошла с ними на сотрудничество. На блогершу не будут заводить уголовное дело, если она вовремя выплатит положенный штраф.

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