70-летняя тиктокерша из Казахстана рассказала о поддержке молодежной аудитории в сети

На TikTok бабушки из Атырау, известной под псевдонимом "Batystyn azhesi", сейчас подписаны уже более 89 тысяч человек, а за год благодаря прямым эфирам она заработала 10 миллионов тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

70-летняя Хадиша Аймухамбеткызы из Атырау завела аккаунт в TikTok в 2023 году. Сначала, чтобы просто смотреть интересное видео в свободное время, а после начала самостоятельно выходить в прямой эфир и устраивать батлы с иностранцами.

"Поначалу освоить TikTok мне помогал сын, но я всему быстро научилась и вскоре начала работать самостоятельно. Чтобы выходить в стримы TikTok, нужно иметь, как минимум 750 подписчиков. Вначале я читала стихи Фаризы Онгарсыновой и Мукагали Макатаева, но людей это не привлекало. В прямой эфир подключались всего лишь 10 человек. Потом я начала устраивать батлы с иностранцами. Во время батла самое главное больше разговаривать. А это я люблю. Делюсь своими наблюдениями, даю советы. В ответ пользователи отправляют мне лайки, подарки, реакции и комментарии. Это и есть доход. Я заключила договор с агентством TikTok. Мой заработок делится так — 70% TikTok оставляет себе, а мне выплачивается 30%. Так за год все закрутилось-завертелось, и я заработала 10 миллионов тенге. В месяц зарплата иногда выходит 200 тыс, иногда 500 тыс. тенге. Больше работаешь – больше получишь, но в любом случае я считаю – это хорошая надбавка к моей пенсии", — поделилась Хадиша апа.

По словам пожилой тиктокерши, путь к популярности был непростым. Ей приходилось сталкиваться и с негативом, особенно среди людей ее поколения, которые осуждали апашку. Но молодежь всегда поддерживала, и это придавало ей сил идти дальше. В первые дни, чтобы не потерять аудиторию, она выходила в прямой эфир на протяжении всего дня, что сильно сказывалось на ее самочувствии. Она сильно уставала, у нее пропадал голос и першило в горле. Сейчас Хадиша-аже старается устраивать стрим хотя бы два раза в день, утром и вечером. Между работой Хадиша апа готовит внукам обед, провожает в школу, так как ее единственный сын и сноха целыми днями на работе.

"Я осталась вдовой в 26 лет. Всю жизнь работала техничкой. Вырастила единственного сына. Высшего образования у меня нет. Окончила училище на электрика, но никогда не работала. Мечтала стать поэтессой. Выступать на сцене. Сейчас можно сказать – на старости лет мечта сбылась. Моя аудитория дает мне силы, я люблю общаться с людьми", — говорит Хадиша Аймухамбеткызы.

На заработанные деньги любящая бабушка балует своих внуков, а их у нее трое. Говорит, что сводить детей в кафе, купить им подарки для нее – настоящее удовольствие, потому что именно они сейчас главный смысл ее жизни.