Патенты с чипами выдадут в России трудовым мигрантам

Соответствующий приказ, как пишет ТАСС, подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Согласно приказу МВД, патент с электронным носителем информации будет иметь форму карты размером 8,5 см на 5,3 см.

На лицевой стороне будут содержаться фотография, серия и номер патента, фамилия, имя, отчество его владельца. Также там будут отражены дата его рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, профессия и ИНН.

На оборотной стороне – наименование субъекта РФ, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ.

В нижней части оборотной стороны будет размещена нумерация бланка патента из девяти символов, QR-код с ФИО владельца патента, датой и местом его рождения, гражданством, а также серией, номером и датой окончания срока действия документа, удостоверяющего его личность, серия и номер выданного патента.