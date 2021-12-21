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Законодательство РК
06:50 21.12.2021

Патенты с чипами выдадут в России трудовым мигрантам

рк, россия, мигранты, чипы Фото: pixabay
В РФ трудовые мигранты будут получать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащей электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца, передает Zakon.kz.

Соответствующий приказ, как пишет ТАСС, подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года, – говорится в документе.

Согласно приказу МВД, патент с электронным носителем информации будет иметь форму карты размером 8,5 см на 5,3 см.

На лицевой стороне будут содержаться фотография, серия и номер патента, фамилия, имя, отчество его владельца. Также там будут отражены дата его рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, профессия и ИНН.

На оборотной стороне – наименование субъекта РФ, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ.

В нижней части оборотной стороны будет размещена нумерация бланка патента из девяти символов, QR-код с ФИО владельца патента, датой и местом его рождения, гражданством, а также серией, номером и датой окончания срока действия документа, удостоверяющего его личность, серия и номер выданного патента.

Кроме того, на оборотной стороне патента будет размещен электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом.

Содержит биометрические персональные данные владельца патента – электронное изображение лица и электронное изображение папилярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации, – сказано в приказе.

Как следует из документа МВД РФ, бланки патентов, изготовленные в соответствии с ранее установленной формой и содержанием, будут использоваться до их полного израсходования.

Динара Халдарова
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