Патенты с чипами выдадут в России трудовым мигрантам
Соответствующий приказ, как пишет ТАСС, подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года, – говорится в документе.
Согласно приказу МВД, патент с электронным носителем информации будет иметь форму карты размером 8,5 см на 5,3 см.
На лицевой стороне будут содержаться фотография, серия и номер патента, фамилия, имя, отчество его владельца. Также там будут отражены дата его рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, профессия и ИНН.
На оборотной стороне – наименование субъекта РФ, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ.
В нижней части оборотной стороны будет размещена нумерация бланка патента из девяти символов, QR-код с ФИО владельца патента, датой и местом его рождения, гражданством, а также серией, номером и датой окончания срока действия документа, удостоверяющего его личность, серия и номер выданного патента.
Кроме того, на оборотной стороне патента будет размещен электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом.
Содержит биометрические персональные данные владельца патента – электронное изображение лица и электронное изображение папилярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации, – сказано в приказе.
Как следует из документа МВД РФ, бланки патентов, изготовленные в соответствии с ранее установленной формой и содержанием, будут использоваться до их полного израсходования.