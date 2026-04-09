В России ограничили количество трудовых мигрантов

Московская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений сохранила допустимую долю мигрантов у работодателей на уровне 2026 года, сказано в документе на сайте мэрии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, это решение носит предварительный характер и может быть скорректировано в зависимости от экономической ситуации.

Как уточняется в документе, квота для отдельных видов экономической деятельности остается неизменной. В сфере строительства, управления недвижимостью и обслуживания зданий допустимая доля иностранных работников не устанавливается.

Для некоторых отраслей ограничения сохраняются:

в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями показатель не может составлять более 15% от общей численности сотрудников;

для аптечной розницы и торговли в нестационарных объектах – 0%;

в сфере пассажирских и грузовых автоперевозок – 24%;

в спортивной деятельности (за исключением прочих видов) - 25%;

в сельском хозяйстве и лесозаготовках – 50%.

С начала следующего года в России запускается эксперимент по организованному набору иностранных работников. Он будет действовать во всех субъектах страны до конца 2029 года, за исключением Москвы и Московской области.

Ответственность за организацию набора возложат на МВД, а правительство наделят правом ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных работников для организованного найма.

Правительство России установило на 2026 год квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в страну на основании визы, в размере 278,9 тыс. человек. При этом по итогам 2025 года Москва стала самым популярным регионом среди трудовых мигрантов.

